Lille-Nantes : Bielsa-Ranieri, un duel parfait pour donner le ton

L'arrivée de Neymar aurait presque fait oublier que les bancs de L1 ont connu de sacrés changements cet été. Lille a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée de Marcelo Bielsa pour lancer pleinement l'ère Gérard Lopez. Nantes a connu un divorce compliqué avec Sergio Conceiçao mais s'est consolé en réussissant à attirer Claudio Ranieri. Ce dimanche, sous les coups de 15h au stade Pierre-Mauroy, la poignée de mains entre les deux entraîneurs sera scrutée et devrait être un témoin du respect mutuel qu'ils se portent. "El Loco" en a déjà fait preuve en conférence de presse d'avant-match en étant élogieux envers son confrère.

D'un côté, un coach respecté dans le monde entier par sa passion du foot, le jeu pratiqué par ses équipes et la minutie qu'il accorde à ce sport. De l'autre, un technicien qui a longtemps escorté une image de perdant avant de signer un exploit XXL en chipant le titre avec Leicester en Premier League au nez et à la barbe des cadors. Et voilà comment résumer ce Lille-Nantes en un duel Bielsa-Ranieri. L'Argentin a déjà mené une petite révolution à Lille avec une activité frénétique sur le marché des transferts et pas moins de treize arrivées !

Des objectifs de fin de saison forcément différents

La préparation d'avant-saison a été aboutie avec quatre victoires en cinq matches amicaux pour une petite défaite contre l'Atalanta Bergame (0-1). Son style de jeu tout en déséquilibre et sa palette tactique (3-4-3, 3-3-3-1,…) a déjà imprégné le jeu lillois mais Bielsa voit plus loin. Il lui est souvent reproché de diriger une équipe qui ne tient pas sur la durée et s'effondre dans les dernières encablures de la saison. On se souvient encore d'une série de huit victoires consécutives entre août et octobre en 2014 avec l'OM, du titre honorifique de champion d'automne avant que le club phocéen ne termine finalement au pied du podium. Ou du terrible printemps 2012 avec l'Athletic Bilbao, sanctionné par deux lourdes défaites en finales de Ligue Europa et de Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid (0-3) et le FC Barcelone (0-3).

Marcelo Bielsa sur le banc lors de son dernier match à Marseille - 2015AFP

Ranieri, lui, a débarqué dans un contexte houleux. Sergio Conceiçao est parti avec fracas au FC Porto et les plaies ont été pansées avec l'arrivée de l'entraîneur italien. Sa bonhomie, son CV qui parle pour lui après avoir écumé plusieurs bancs prestigieux en Europe (Naples, Valence, Atlético Madrid, Chelsea, Juventus, AS Rome, Inter Milan, Monaco) lui ont permis de débarquer avec une belle cote de sympathie. Mais le mercato a été moins fructueux pour l'ancien sélectionneur de la Grèce. Seulement quatre recrues, dont deux qui ne sont pas en état de jouer : Tatarusanu, Pallois, Awaziem (son état physique inquiète selon L'Equipe) et Kayembe (ligament croisé du genou).

Pour Bielsa et Ranieri, les objectifs de fin de saison sont forcément différents. Pour l'un, il faudra faire en sorte de terminer dans le top 6 voire d'accrocher une place européenne. Pour l'autre, compte-tenu de l'effectif à sa disposition, finir dans les dix premiers constituerait déjà une bonne saison. Avant le début de cette cuvée 2017-2018 des deux équipes, c'est la Ligue 1 qui est la grande gagnante en accueillant de nouveau ces deux entraîneurs. Dans la lignée des Jardim, Favre, Emery and Co, ils font souffler un vent nouveau sur le championnat. C'est bien là l'essentiel.