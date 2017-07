Lyon leader, Monaco devance le PSG : les 4 choses à retenir du classement des centres de formation

1. Lyon, ça reste le top

Ça devient une habitude pour l’OL. Pour la cinquième saison de suite, le club rhodanien est sacré meilleur centre de formation français par la FFF. Une récompense méritée au vu de la propension lyonnaise à faire signer à ses jeunes des contrats professionnels et à les insérer dans son équipe première. C’est sur ces deux critères que l’OL est le plus performant.

Cette saison n’a pourtant pas été de tout repos pour le centre du club lyonnais, qui a subi un audit de Gérard Houllier puis une refonte de son organigramme en vue de la saison prochaine : son directeur, Stéphane Roche, a été remplacé par Jean-François Vulliez, Cris a été nommé entraîneur de l’équipe réserve…

Sur le plan des résultats, la saison n’a d’ailleurs pas été flamboyante, les U19 Nationaux ayant même frôlé la relégation. Mais les résultats ne sont pas un critère retenu par la DTN. Lyon s’en sort donc grâce au nombre de ses joueurs qui passent pro, à la qualité de ses éducateurs mais aussi à la quantité importante de jeunes internationaux dans ses rangs.

2. Monaco passe devant le PSG

Dans la lutte à tous les niveaux que se livrent les deux clubs, c’est une petite révolution. L’AS Monaco gagne trois places et se hisse à la deuxième place. Une récompense de la montée en puissance du club de la Principauté dans le domaine de la formation. Cette année, les U19 monégasques ont fini premiers de leur poule et sont arrivés en demi-finale des playoffs, après avoir gagné la Gambardella l’an dernier.

Paris, malgré son titre de champion de France en U17 et le nombre massif d’internationaux sous ses couleurs, recule donc d’une place. Le PSG paie en fait une passerelle moins efficace entre la formation et le monde pro et des résultats scolaires moins probants. Mais la progression de l’ASM est avant tout symbolique. En juin dernier, Monaco misait sur Bertrand Reuzeau, directeur du centre de formation du PSG depuis 2005, pour diriger sa formation. Visiblement, c’était un choix judicieux.

L'AS Monaco, vainqueur de la Gambardella en 2016Panoramic

3. Toulouse et Metz progressent

Ce ne sont pas les premiers noms auxquels on pense lorsqu’on parle de centres de formation en France, et pourtant… Toulouse et Metz sont là, respectivement 5e et 6e du classement de la DTN. Pour le Téfécé, c’est la confirmation de la progression spectaculaire entrevue l’an dernier (+11 places entre 2015 et 2016). Le club d’Olivier Sadran est récompensé de la place accordée à ses Pitchouns (Diop, Lafont…) en équipe première, internationaux pour beaucoup.

Metz, de son côté, réalise une performance majeure : le club lorrain finit premier au critère des réussites scolaires, fort de son taux de réussite aux différents examens. Les joueurs messins sont encore toutefois peu prisés des sélections nationales françaises, à l’exception notable du latéral Vincent Collet, cadre de l’équipe de France U17.

4. Marseille n’est que 20e

Du côté des mauvaises surprises, l’OM peut déplorer de n’être que vingtième de ce classement, devancé par de nombreux clubs de Ligue 2 (Valenciennes, Lens, Sochaux, Le Havre…). Marseille enregistre des scores infimes, faute de jeunes internationaux, d’éducateurs diplômés ou encore de contrats professionnels accordés à ses jeunes.

Mais la nouvelle équipe dirigeante du club olympien a entrepris une refonte du centre de formation. Reste à voir si elle portera ses fruits dans le prochain classement.