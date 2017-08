Marseille-Dijon (3-0), l'antisèche : Cet OM a de l'allure… et une bonne marge de progression

Le jeu : Le jour et la nuit

C'est à croire que les deux équipes ont changé de maillot à la mi-temps. Bien plus agressif et positionné beaucoup plus haut, Dijon a dominé la première période. Mais les Bourguignons ont cruellement manqué d'efficacité dans le dernier geste. Et ils l'ont payé dans une seconde période au scénario totalement inversé par rapport à la première, puisque les vagues marseillais n'ont pas cessé de déferler sur la défense dijonnaise. Mais, contrairement au DFCO, l'OM n'avait pas laissé son réalisme au vestiaire avec trois buts pour concrétiser sa belle réaction après la pause.

Les joueurs : Luiz Gustavo, déjà capital

Il est déterminant devant la défense, mais Luiz Gustavo sait aussi l'être dans les phases offensives. Discret en première période, le Brésilien a initié le réveil marseillais en créant un décalage décisif sur le premier but, celui qui a tout fait basculer. La victoire marseillaise porte également la marque de Clinton Njie, entré à la pause et auteur d'un doublé. Florian Thauvin, également buteur, et Valère Germain, qui a signé deux passes décisives, ont été les autres satisfactions majeures pour l'OM. A Dijon, Baptiste Reynet a été malheureux après une première période de haute volée. Chang Hoon Kwon a été intéressant par son activité, tandis que Naim Sliti et Wesley Saïd ont pêché dans la finition.

La joie des Marseillais contre Dijon.Getty Images

Le facteur X : Les bonnes précautions de Garcia

Une simple précaution. C'est l'argument donné par Rudi Garcia à Canal+ pour justifier la sortie à la mi-temps de Dimitri Payet, légèrement touché aux adducteurs. Une précaution qui a du bon. Car l'entrée de Clinton Njie a transformé ce coaching en coup de maître. Non seulement parce que l'ancien Lyonnais a débloqué la situation en marquant rapidement avant de s'offrir un doublé. Mais aussi parce qu'il a contribué à la meilleure seconde période de son équipe dans le jeu en exploitant sa vitesse pour donner des solutions dans la profondeur.

La stat : 20

La série de Marseille se poursuit. Avec cette victoire sur Dijon, les Marseillais sont désormais invaincus depuis 14 matches en compétitions officielles. L'équipe de Rudi Garcia n'avait également pas concédé la moindre défaite durant ses six matches de préparation. Au total, elle n'a donc plus perdu depuis 20 matches. Une série qui en dit quand même assez long sur la confiance qui peut habiter les Marseillais à l'aube de cette nouvelle saison.

La décla : Rudi Garcia (entraîneur de l'OM)

" On a gagné grâce aux entrants. Tout le monde est concerné. Et tout le monde jouera. "

La question : L'OM est-il plus fort que la saison passée ?

C'est évidemment beaucoup trop tôt pour porter un jugement définitif. Et au moment de débriefer le match, Rudi Garcia ne manquera probablement pas de souligner les lacunes marseillaises de la première période. Face à une équipe plus réaliste en attaque, Marseille aurait probablement été sanctionné pour cette entame de sénateur. La baisse de régime du DFCO après la reprise et l'entrée décisive de Clinton Njie ne doivent pas faire oublier que l'équipe de Rudi Garcia a affiché deux visages bien distincts. Ce qui indique, en premier lieu, qu'elle a une marge de progression.

Mais l'ensemble est quand même prometteur. Et donne à Marseille des raisons d'être ambitieux. Parce qu'il y a les acquis d'une deuxième moitié d'exercice plutôt aboutie la saison passée. Parce que l'OM garde une force de frappe offensive importante malgré le départ de Bafé Gomis, en attendant éventuellement de se renforcer encore dans ce secteur avant la fin du mercato. Parce qu'il a un collectif cohérent, au sein duquel Luiz Gustavo est déjà à son aise dans son rôle de sentinelle, et une charnière vraisemblablement plus solide. Globalement, cet OM a une belle allure. Il lui appartient désormais de le confirmer.