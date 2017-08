Marseille domine Dijon en clôture de la 1re journée (3-0)

Une première période à faire le dos rond. Une seconde à montrer sa puissance offensive. Bousculé par Dijon durant 45 minutes en clôture de la 1ere journée de Ligue 1, dimanche, Marseille a su attendre son heure pour mieux faire plier son adversaire au Stade Vélodrome (3-0). Valère Germain (deux passes décisives), Clinton Njie (deux buts) et Florian Thauvin (un but) ont mis l'OM à l'abri et fait rugir leurs supporters. Le scénario est cruel pour les Dijonnais qui n'ont pas su trouver la faille au cours de leur premier acte maîtrisé. Ils repartent de la cité phocéenne sans aucun point alors que les hommes de Rudi Garcia commencent sous les meilleurs auspices leur saison.

La sortie de Dimitri Payet (douleur aux adducteurs) à la mi-temps a changé beaucoup de choses à cette rencontre. Et alors qu'on pouvait craindre le pire pour Marseille sans son international français, le salut est venu de son remplaçant, Clinton Njie. L'attaquant n'a eu besoin que de six petites minutes de jeu pour trouver la faille (1-0, 51e). L'OM venait de lancer le second acte sur de biens meilleures intentions et le Camerounais a bénéficié du joli travail de Luiz Gustavo au milieu puis du service de Valère Germain. Son deuxième but, Njie ne l'a dû qu'à lui-même : après un numéro dans la défense adverse, il a crucifié Baptiste Reynet (3-0, 72e), trompé par un contre d'un de ses coéquipiers.

Thauvin, lui, a brillé 90 minutes

Entre ces deux réalisations signées Njie, Florian Thauvin avait eu le temps de tuer le suspense en bénéficiant, lui aussi, d'un service de Germain, avant de tromper le gardien dijonnais du gauche (2-0, 54e). Très affuté pour ce premier match de championnat, Thauvin a été un des seuls Marseillais à surnager dans un premier acte laborieux pour son équipe. Il avait même été tout près de trouver la faille mais Reynet avait eu la main ferme sur son coup-franc direct (45e+2). Il ne faudra pas oublier côté olympien ces 45 première minutes. Les coéquipiers de Steve Mandanda ont été malmenés par des Dijonnais décidés à jouer crânement leur chance.

Avec un pressing tout terrain et un jeu rapide vers l'avant, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont un temps évolué un cran au-dessus de leurs adversaires. Ils ont surmonté la terrible blessure de Wesley Lautoa (10e, cheville). Et sont plusieurs fois venus titiller la cage de Steve Mandanda. Mais Wesley Said a manqué le cadre (16e), Morgan Amalfitano a vu sa tentative s'envoler (25e) et Patrice Evra a contré Naim Sliti (26e), peu inspiré dans ses choix offensifs par la suite. A ne pas marquer, Dijon a fini par baisser de rythme. Et il a fini par le payer très cher au retour des vestiaires. Marseille n'en demandait pas tant pour sa première au Vélodrome en Ligue 1.