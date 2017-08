Marseille tenu en échec par Angers (1-1)

Pas de passe de trois pour Marseille. Peu inspirés et régulièrement bousculés, les hommes de Rudi Garcia ont été tenus en échec par Angers dimanche au Vélodrome (1-1). Malgré l'avantage au score acquis grâce à un but de filou de Clinton Njie à la sortie du premier quart d'heure, les Olympiens n'ont pas su tenir la distance face à des Angevins combatifs et justement récompensés par l'égalisation de Karl Toko Ekambi au cœur de la seconde période. L'OM laisse Monaco et Saint-Etienne en tête du classement et pointe à la 4e place. Le SCO est 7e.

Plus d'infos à venir...