Mercato - 18 millions d'euros brut par an : Le contrat de folie proposé par le PSG à Mbappé

La folie des grandeurs n'a pas abandonné Paris après le transfert de Neymar. Bien au contraire. Le club de la capitale semble bien décidé à repousser encore les limites avec Kylian Mbappé. L'Equipe confirme vendredi que le jeune attaquant de Monaco a choisi de rejoindre le PSG, malgré les avances du Real Madrid et de Manchester City. L'arrivée de Neymar dans la capitale aurait influé sur sa décision selon le quotidien sportif. Qui avance d'autres arguments pour justifier la décision du Monégasque. Et non des moindres.

Un contrat de cinq ans attendrait Mbappé dans la capitale d'après L'Equipe. Mais, surtout, un salaire qui laisse sans voix : 18 millions d'euros brut par an. Ce serait le deuxième salaire le plus élevé du club. Derrière celui de Neymar (30 millions d'euros net par an), mais devant ceux d'Edinson Cavani, Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Dani Alves. Cela pourrait faire jaser dans le vestiaire parisien si Mbappé devait le rejoindre.

Un feuilleton parti pour durer

Ce qui n'est pas encore acquis. Contrairement à Marca, qui annonçait jeudi un accord entre le PSG et Monaco sur la base d'une indemnité de transfert de… 180 millions d'euros (dont 20 de bonus), L'Equipe affirme que l'ASM n'a pas encore répondu favorablement à la proposition parisienne. Le club de la Principauté a toujours été réticent à négocier avec celui de la capitale pour Mbappé, privilégiant une piste étrangère. Compte tenu du choix de son joueur, il risque d'y être contraint. Mais il ne facilitera pas les tractations pour autant.

Ce feuilleton a ainsi des chances de traîner en longueur selon le quotidien sportif. Qui ajoute que Paris doit impérativement vendre des joueurs, à hauteur de 90 millions d'euros, pour que l'opération financière du transfert de Mbappé puisse aboutir. Les noms de Jesé, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Serge Aurier, Blaise Matudi, Lucas et Angel Di Maria sont évoqués par le quotidien. Un dégraissage impératif pour que le PSG se donne une chance de rester dans les clous du fair-play financier en cas de signature Mbappé.