Mercato : Gourvennec incite Rolan à partir et ferme la porte pour Malcom

Juste avant la deuxième journée de Ligue 1, l'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec a fait le point sur les dernières infos mercato qui agitent son club. Le coach des Girondins a déclaré qu'"il n'y a pas de sujet Malcom aujourd'hui" suite aux rumeurs d'une approche du club allemand de Wolfsburg pour son milieu offensif brésilien.

"Pour Malcom, on n'est jamais à l'abri de rien mais pour moi, il n'y a pas de sujet Malcom aujourd'hui, a confié le technicien bordelais. Que des clubs soient intéressés par Malcom, ce n'est pas illogique. Mais il est bien chez nous, très heureux et il n'a pas la volonté de départ".

Malcom lors de Bordeaux - Angers.Getty Images

"Il a encore besoin de mûrir pour être encore plus fort, a insisté Gourvennec. Il a un très gros potentiel et on peut penser que dans les deux, trois ans qui viennent, il sera dans un très gros club". Selon plusieurs médias, Wolfsbourg serait prêt à mettre 15 millions d'euros pour l'ancien joueurs des Corinthians, 20 ans, arrivé en Gironde en janvier 2016 et qui vient de voir débarquer ses compatriotes Cafú et Otavio.

Outre ce dossier, Gourvennec a également évoqué le cas de Diego Rolan. Et son discours a été bien différent. L'attaquant international uruguayen, annoncé en partance depuis la reprise mais toujours présent aux entraînements, doit trouver une solution pour son avenir, a indiqué son entraîneur.

"Pour Rolan, il faut qu'on fasse le point. Son agent est venu, on doit discuter pour trouver une solution car on est toujours entre deux, ce n'est pas bon, ça ne me satisfait pas et ça le frustre lui aussi", a déclaré Gourvennec. "Il faut qu'on avance, qu'on solutionne ça dans un sens ou dans l'autre, a poursuivi le technicien. Diego avait émis le souhait en fin de saison dernière de trouver un nouveau challenge. A partir du moment où il ne lui reste plus qu'un an de contrat, c'est une situation compliquée. On ne laissera pas Diego aller en fin de contrat, ce n'est pas possible".

La joie de Diego Rolan après son but spectaculaire face à MontpellierAFP

"On a besoin d'avoir des joueurs qui se projettent. Si lui a toujours envie de partir, il faut qu'il trouve une solution avec ses conseillers et s'il n'a plus envie de partir, il faut qu'il le dise", a-t-il conclu. En fin de contrat en juin 2018, Rolan s'est rendu deux fois en Angleterre au mois de juillet pour discuter avec les dirigeants de Fulham (D2), sans trouver d'accord.

Un club espagnol, La Corogne, s'est également manifesté récemment sans parvenir à séduire l'attaquant de la Céleste (33 buts en 121 matches de L1 depuis 2013). Un départ de Rolan libérerait une place d'extracommunautaire aux Girondins qui pourrait alors activer leurs pistes pour le remplacer.