Mercato : L'OM est toujours à la recherche de son attaquant de pointe, et ça pourrait bien durer

Sept buts pour le premier, six pour le second. Depuis le début de l'été, Valère Germain et Clinton Njie enchainent les très bonnes prestations avec le maillot de l'OM sur les épaules. Recrutés en début de mercato en provenance de Monaco, Valère Germain a débuté sa saison olympienne sur les chapeaux de roues et dans le costume du numéro 9 titulaire. Et son entraineur, Rudi Garcia, ne tarit par d'éloges à son sujet : "À Nice, il a été exceptionnel, à Monaco aussi. Il a été titulaire jusqu'à l'éclosion de Mbappé. Valère peut faire une grande saison. Il est sous-coté. C'est un joueur intelligent, qui se déplace bien, il joue en équipe, il est capable de faire marquer."

L'ancien joueur de l'OL et de Tottenham, arrivé lui l'hiver dernier sur la Canebière, fait office de "super-sub" et a débuté sa saison de Ligue 1 par un doublé dimanche dernier contre Dijon. Avec ces deux attaquants, Garcia semble ne pas manquer de solutions devant. Et pourtant. Dans une longue interview chez nos confrères de L'Equipe, l'entraineur olympien a réaffirmé sa volonté de voir arriver un attaquant axial supplémentaire dans l'effectif marseillais.

Clinton Njie sous le maillot de Marseille en 2017.Getty Images

Olivier Giroud, toujours priorité numéro 1

Rudi Garcia a une idée bien précise du profil de l'attaquant qu'il espère voir sous ses ordres : "Un attaquant de surface, un buteur, bon de la tête, puissant athlétiquement." Un profil et des caractéristiques qui désignent Olivier Giroud comme la piste numéro 1 du club marseillais. L'attaquant des Gunners, annoncé à Marseille depuis de longues semaines, est en revanche encore loin de s'engager avec l'OM. "Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille. Le problème, c'est ça. Ça peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club, on peut avoir d'autres centres d'intérêt que l'OM" constate Rudi Garcia. "Cela montre aussi que nous avons des paliers à franchir pour qu'on soit complètement attractifs. Qu'un joueur comme Luiz Gustavo nous rejoigne, c'est déjà un beau message pour les autres. Mais aujourd'hui, pour avoir des top joueurs, on est encore un peu court. C'est important de le dire."

Barré par Lacazette et Sanchez à Arsenal, Olivier Giroud pourrait en revanche revoir sa position avant la fin de la période des transferts le 31 août prochain. Dans l'optique de la prochaine Coupe du monde en Russie, et même si le sélectionneur Didier Deschamps lui a toujours accordé une grande confiance, l'avant-centre des Bleus pourrait être amené à obtenir plus de temps de jeu dans un club comme l'Olympique de Marseille. Il retrouverait à l'OM un temps de jeu conséquent, une place de titulaire dans l'axe de l'attaque et validerait, sauf pépin physique, son billet pour la prochaine Coupe du monde. L'avenir d'Alexis Sanchez, courtisé (notamment) par le PSG, pourrait bien conditionner celui d'Olivier Giroud à Arsenal.

Vidéo - Eyraud : "On ne pense pas qu’à Giroud" 00:56

Dembele, Janssen, Jovetic ou Bacca en plan B

En cas d'échec des négociations pour la venue de l'international tricolore, de nombreuses pistes sont évoquées. Les plus pressantes mènent à Moussa Dembele et Vincent Janssen. L'attaquant français de 21 ans, qui flambe depuis l'an passé au Celtic, est dans le viseur d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club phocéen. Avec 21 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, le buteur de Glasgow serait une recrue de choix pour l'OM. Mais si le dossier semble s'être ralenti ces derniers jours, c'est parce que l'OM, qui n'est pas pressé de recruter, explore d'autres pistes. Et celle menant au jeune Vincent Janssen a été relancé. Selon le tabloïd anglais Daily Mirror, Marseille serait prêt à récupérer le Néerlandais. L'attaquant des Spurs, qui joue très peu en Angleterre, pourrait s'offrir à l'OM un nouveau challenge.

Enfin, si la piste menant à Bacca semble de plus en plus se refroidir, Stevan Jovetic est toujours cité comme une potentielle recrue pour le club marseillais. Le départ du joueur de l'Inter Milan pourrait se négocier aux alentours de 20 millions d'euros. Mais les dirigeants marseillais ne sont pas pressés. "On va bien en trouver un avant le 31 août. Par habitude, je sais qu'il y en a un qui ne joue pas chez lui et qu'on arrivera à convaincre", estime Rudi Garcia. "Il y a moyen de faire de bonnes affaires sportives, il faut être patients, ne pas se presser. Il n’y a pas de stratégie particulière, si on avait le joueur tout de suite aux conditions qu’on veut, on le prendrait", poursuit Garcia. Si l'arrivée d'un nouvel attaquant ne semble pas faire de doute, ce dossier pourrait se conclure dans les tous derniers instants du mercato. L'OM a encore trois semaines.