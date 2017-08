Mercato : Le PSG vise Danilo… mais il ferait mieux de foncer sur Seri

Ce n'est pas fréquent de voir le Paris Saint-Germain aller chercher des joueurs en Ligue 1. Le dernier en date ? Hatem Ben Arfa, arrivé libre l'été dernier. En provenance de Nice. Et le prochain ? Ce n'est pas impossible que le PSG le trouve encore dans le nid des Aiglons. Le Parisien révélait vendredi un intérêt du club de la capitale pour Jean-Michaël Seri, très apprécié par Unai Emery qui souhaite une recrue dans l'entrejeu. Mais selon l'édition de L'Equipe ce lundi, Danilo Pereira serait le dossier le plus avancé pour renforcer le milieu de terrain parisien.

Le Portugais de 25 ans a des arguments. Il apporterait de la taille et de la puissance à un poste de sentinelle qu'il maîtrise et auquel il évolue en sélection nationale. Et que le PSG a des raisons de vouloir renforcer avec un Thiago Motta vieillissant, un Grzegorz Krychowiak sur le départ et un Adrien Rabiot réticent à jouer devant la défense. Danilo a le profil recherché. Doit-il être la cible prioritaire pour autant ? Pas forcément. Seri a lui aussi des arguments à faire valoir. Certainement davantage qu'un milieu défensif pur comme Danilo.

Son niveau de jeu

Seri est en progression constante depuis son arrivée en France il y a deux ans. Après une première saison prometteuse où il avait participé aux 38 matches du Gym en championnat (3 buts, 6 passes décisives), l'Ivoirien avait pris une autre dimension en 2016-17. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 34 matches, il avait eu un impact déterminant sur la troisième place obtenue par l'équipe de Lucien Favre. Seri, 26 ans, avait d'ailleurs été justement récompensé par une place dans l'équipe-type de la saison lors des trophées de l'UNFP.

Jean-Michael Seri (Nice)Getty Images

Un joueur qui brille en Ligue 1, ça ne suffit pas forcément à un PSG qui ambitionne de remporter la Ligue des champions. Dans cette compétition, Seri a réussi des débuts tonitruants cet été. Le milieu des Aiglons a été le grand artisan de la qualification de son équipe face à l'Ajax Amsterdam au 3e tour préliminaire en délivrant une passe décisive à l'aller comme au retour, tout en réussissant à dans les deux matches un prestation XXL au milieu de terrain. Sur le niveau qu'il a affiché, Seri a effectivement de quoi intéresser le PSG. Et il n'a rien à envier à Danilo.

Son profil

Seri présente déjà l'avantage d'être un joueur très complet. Travailleur à la récupération, résistant dans l'impact physique, précis et inspiré dans la transmission du ballon, l'Ivoirien est capable d'être efficace non seulement dans un rôle de régulateur de jeu devant la défense, mais aussi dans un registre de "box to box" à poste de milieu relayeur. En plus d'être talentueux, il offre plusieurs options tactiques à un entraîneur. Davantage que Danilo, dont le registre se limite au poste de numéro 6.

Vidéo - Favre : "Il faut que Seri soit là cette saison" 01:12

Seri peut lui aussi évoluer à ce poste qu'il occupe le plus régulièrement à Nice. Il donnerait ainsi à Emery une solution devant la défense au sein du 4-3-3 utilisé par l'entraîneur parisien, dans le rôle actuellement occupé par Thiago Motta. L'Ivoirien a aussi le volume de jeu suffisant pour être aligné dans un système à deux récupérateurs si le technicien espagnol opte pour un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Il a enfin une qualité technique et une intelligence de jeu qui correspondent parfaitement au style du PSG, là où Danilo n'offre pas grand-chose de plus qu'une dimension athlétique.

Son prix

Il faudra vraisemblablement mettre 40 millions d'euros pour arracher Seri à Nice, soit le montant de sa clause libératoire, fixée sous seing privée. Compte tenu de l'envolée des prix du marché, ce n'est pas forcément démesuré. Surtout par rapport à Danilo, dont la clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros. Même si la question de la capacité d'investissement du PSG se pose légitimement après les 222 millions d'euros dépensés sur Neymar, Paris semble en mesure de s'offrir Seri. Surtout si le club de la capitale réalise quelques ventes. Comme celle de Blaise Matuidi, qui pourrait être remplacé numériquement par le Niçois dans l'entrejeu du PSG.

Les dirigeants parisiens seraient cependant inspirés d'accélérer sur le dossier Seri. Car l'Ivoirien, dont Lucien Favre ne souhaite pas se séparer, est convoité. Il est suivi par des clubs anglais, notamment Arsenal, et figure en très bonne place parmi les pistes étudiées au milieu par… le FC Barcelone. Après le feuilleton Marco Verratti et celui de Neymar, il n'est pas totalement à exclure que Seri devienne un nouveau motif de chamailleries entre Paris et le Barça. Mais il en vaut probablement la peine.