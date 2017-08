Mercato : Pour la presse espagnole, c’est bouclé : Mbappé jouera au PSG

Mundo Deportivo et Marca sont, une fois n'est pas coutume, sur la même longueur d'ondes. Neuf jours après le quotidien madrilène, le média catalan annonce à son tour que le PSG et Monaco sont tombés d'accord pour le transfert de Kylian Mbappé. Selon MD, l'attaquant monégasque pourrait même déjà avoir signé son contrat avec le club de la capitale. Et sera présenté la semaine prochaine par les dirigeants parisiens.

Les chiffres annoncés par Mundo Deportivo divergent cependant de ceux qui ont déjà filtré dans la presse. Si Marca évoquait un accord pour une indemnité de 180 millions d'euros, bonus compris, MD indique pour sa part que le montant du transfert pourrait atteindre 200 millions d'euros avec les bonus. Et affirme que le salaire annuel net de Mbappé sera de 18 millions d'euros. L'Equipe annonçait un chiffre similaire la semaine passée, mais en salaire brut. Ce qui fait une sacrée différence, surtout au regard de la fiscalité française.

Paris doit encore vendre

Si les médias espagnols sont affirmatifs concernant le transfert de l'international tricolore au PSG, certains obstacles semblent encore bloquer la transaction. Paris, après avoir déboursé la somme record de 222 millions d'euros pour recruter Neymar, reste confronté à la nécessité de vendre pour pouvoir financer l'opération Mbappé. Si le départ de Blaise Matuidi à la Juventus pour 20 millions d'euros, hors bonus, a été officialisé vendredi, le PSG devra encore dégraisser pour s'offrir le Monégasque. Les départs de Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, voire Lucas et Angel Di Maria sont évoqués.

En attendant, Mbappé est toujours un joueur de Monaco. Même s'il semble se détacher doucement mais sûrement du club de la Principauté. Laissé sur le banc dimanche dernier lors de la victoire à Dijon (1-4), l'attaquant monégasque n'était même pas dans le groupe de Leonardo Jardim pour le déplacement à Metz, où l'ASM s'est imposée vendredi sur un but de Radamel Falaco (0-1). Les dirigeants de Monaco ont toujours été réticents à voir leur prodige filer au PSG. Mais ils se sont faits une raison à en croire la presse madrilène, et aussi celle de Catalogne désormais.