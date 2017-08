Monaco s'impose en fin de match à Metz (0-1) et reste en tête du championnat

Ce n'était pas le 7-0 de la saison passée, mais cette courte victoire monégasque (0-1) à Metz est au moins aussi importante. En enchaînant un troisième succès de rang cette saison et un quinzième si l'on compte le dernier exercice, l'ASM s'est adjugée le record du nombre de victoires consécutives en Ligue 1, devant Bordeaux. Et comme souvent, Radamel Falcao, en renard et avec beaucoup de réussite, a mis Monaco sur la voie du succès (78e) en inscrivant (déjà !) son cinquième but de la saison.

Sans Kylian Mbappé, prié par Leonardo Jardim de rester en Principauté, Monaco n'a pas été très souverain. Le champion de France en titre a même été bousculé en première période, et aurait même pu concéder l'ouverture du score sans un sauvetage de Jemerson devant Roux après un centre de Jallow (35e). Longtemps, l'ASM a peiné dans l'animation offensive. Diakhaby, titularisé aux côtés de Falcao, n'est pas parvenu à amener de la profondeur face à un bloc messin très discipliné à la perte du ballon. L'entrée de Carrillo à la pause a fait beaucoup de bien à Monaco, qui s'est mis alors à jouer plus direct. L'Argentin a même touché le poteau de la tête sur un coup franc de Moutinho (59e).

Ghezzal a marqué des points

Mais si un joueur a signé une entrée décisive, c'est bien Rachid Ghezzal. Arrivé sur la pelouse pour sa première dans le groupe monégasque (66e), l'ancien Lyonnais s'est déjà montré décisif. C'est lui, trouvé entre les lignes par Djibril Sidibé, qui a servi sur un plateau Radamel Falcao dans le dos de la défense lorraine pour le seul but du match.

Par ses déplacements vers l'intérieur, l'Algérien s'est mis deux fois en position de tir, mais a été contré systématiquement. Au total, il a touché 25 ballons, soit un par minute en moyenne. Des débuts prometteurs alors que le côté droit de l'ASM reste en chantier.

L'ASM n'a pas encore retrouvé sa maitrise impeccable de la précédente saison, mais elle parvient à conserver son habitude de la gagne. Les joueurs de Leonardo Jardim sont virtuellement en tête du championnat, en attendant les matches de Lyon, Marseille, Paris et Saint-Etienne. La semaine prochaine, Monaco fera face à Marseille, au Louis-II, pour son premier gros test de la saison. De son côté, le FC Metz, malgré une prestation sérieuse, a enchaîné ce vendredi un troisième revers en autant de matches cette saison.