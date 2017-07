Moussa Dembélé, la cible de l'OM en attaque, vu par Mankowski

Son nom anime encore le marché des transferts. Et cette fois-ci, c'est du côté de la Canebière que Moussa Dembélé est évoqué. Depuis son doublé contre Manchester City en Ligue des champions en septembre dernier (3-3), le jeune attaquant français de 21 ans fait saliver nombre de clubs. Ce n'est cependant pas évident de se faire une idée sur le vrai potentiel de l'ancien pensionnaire du centre de formation du PSG, passé par le Championship avec Fulham et qui évolue au Celtic Glasgow depuis 2016. A entendre son ancien sélectionneur en Espoirs, Pierre Mankowski, il n'y a toutefois pas erreur sur la marchandise.

Pour Mankowski, Moussa Dembélé a tout pour continuer sa progression et devenir un grand attaquant. Son profil a déjà de quoi combler nombre d'entraîneurs. "C'est un joueur assez complet, explique l'ancien entraîneur de Strasbourg ou encore de Caen. Il est technique. Mais il est intéressant aussi car il peut évoluer à plusieurs postes. Il peut jouer devant, derrière un attaquant ou dans un système à deux ou trois". Des atouts de poids pour séduire les observateurs.

" Imposant mais il est aussi capable d'éliminer "

L'entraîneur marseillais Rudi Garcia, qui cherche un attaquant solide apte à participer à la construction pour épauler Valère Germain, ne serait d'ailleurs pas déçu avec Moussa Dembélé. Avec sa taille (1,83m), l'attaquant natif de Pontoise, que son entraîneur Brendan Rodgers a comparé à Didier Drogba, a les atouts pour remplir ces critères. "Il possède un gabarit assez imposant. Et malgré ça, il est toujours en mouvement, confirme Mankowski. Il fait de nombreux appels. Il est très varié dans son jeu. C'est pour ça que je le considère comme un attaquant complet. Surtout que techniquement, il est aussi à l'aise. Il est capable d'éliminer."

Bien sûr, et c'est important, il n'est pas non plus maladroit devant le but, comme en attestent ses 32 réalisations en 48 matches avec le Celtic Glasgow la saison passée. S'il a encore une belle marge de progression du haut de ses 21 ans, Moussa Dembélé a pour le moment su trouver sa voie. "Au départ, c'était un très bon joueur. Mais de là à voir ce qu'il est devenu, ce n'était pas assuré, avoue Mankowski. Il a fait les bons choix en partant à Fulham, où il a un petit peu joué. Puis au Celtic, où il se révèle complètement. Le championnat est moins huppé que les autres mais il lui a permis de jouer la Ligue des champions et de se montrer." Un début de carrière qui donne en tout cas envie de le voir à un autre niveau.