Nantes : Ranieri annonce une recrue

"C'est une victoire très importante après deux défaites. On a enfin marqué un but, on a fait un bon match. On a fait un bon pressing en début de match, on a serré un peu plus le jeu à dix, c'est normal mais on a toujours essayé de faire des contre-attaques, comme Troyes aime le faire. Je suis satisfait, d'autant plus que certains joueurs avaient très peu joué avec nous."