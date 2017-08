Neymar au PSG : "Mon coeur m'a guidé vers Paris"

Grand sourire, costard-cravate cintré et boucles d'oreilles scintillantes. Pour sa première sortie publique depuis son arrivée spectaculaire au PSG, Neymar n'a pas fait dans la faute de goût. Aux côtés d'un Nasser Al-Khelaïfi radieux et visiblement heureux de cette arrivée, le Brésilien s'est prêté au jeu des questions-réponses traditionnel lors de sa conférence de presse au Parc des Princes devant une salle de presse blindée. Le tout pour délivrer un message simple : choisir le PSG est "un choix du coeur".

Interrogé sur sa volonté personnelle de rejoindre le PSG, Neymar l'a expliqué assez simplement : "Je suis venu pour l'ambition du club, qui est similaire à la mienne. Je voulais quelque chose de plus grand, un plus grand défi. Mon cœur m’a guidé vers Paris. Je veux donner de mon mieux et aider ce club à conquérir des titres".

Vidéo - Neymar : "Je souhaite un défi encore plus grand" 00:35

Sur l'envie d’être la seule star

Interrogé sur sa volonté d’être la seule star d’une équipe, notamment pour avoir une chance de remporter le Ballon d’Or, le Brésilien a réfuté cette idée, affirmant simplement que c’est l’envie d’un nouveau défi qui l’avait envoyé vers la capitale française : "Ca n’a pas joué dans ma décision. Mon désir est seulement lié à une envie d’un nouveau défi. Je me sentais bien à Barcelone, je ne cherchais pas à être la star. Je suis venu chercher quelque chose de nouveau. Mais croyez-moi, c’était la décision la plus compliquée de ma vie".

Sur l’argent comme principale motivation

Alors, pourquoi quitter Barcelone ? L’argent peut-être avec ce contrat XXL ? "Je n’ai jamais été motivé par l’argent. Ca n'a jamais été ma première motivation. Les gens ne connaissent pas ma vie. Je suis toujours mon cœur. L’argent n’a rien à voir avec ça". Présent à ses côtés, Nasser Al-Khelaïfi en a remis une couche sur les motivations de Neymar pour rejoindre Paris : "Neymar est venu ici car il croit au projet. Il pourrait avoir beaucoup plus d'argent ailleurs. Il aime le football."

Nasser Al-Khelaïfi et Neymar lors de la présentation officielle du Brésilien au PSGGetty Images

Sur le prix record de son transfert et le règlement de la clause

Neymar ressent-il une pression particulière maintenant qu’il pèse 222 millions d’euros ? Visiblement non. Le Brésilien préfère s’en sortir par une pirouette : "Un fardeau ? Non, j’ai le même fardeau qu’hier. 69 kilos (rires)". Avant d'enchaîner empreint de lyrisme : "Mon prix n'est pas un poids. Je suis simplement heureux... Si le bonheur pèse, alors je suis plus lourd".

Nasser Al-Khelaïfi a ensuite repris la parole pour revenir sur ce transfert hors-norme. Neymar était-il trop cher ? "Posez-vous la question dans deux ans. Dans deux ans, peut-être pas. Je ne pense vraiment pas que c’est un transfert cher car on va gagner plus d’argent avec lui. C’est un projet entre Neymar et nous. Associer la marque Neymar et la marque PSG sera puissant". Puis, un peu plus tard, le président parisien a levé les doutes concernant le paiement de la clause : "C’est le PSG qui a payé le Barça, pas Neymar".

Vidéo - Pour Al-Khelaïfi, "Neymar est le meilleur joueur du monde" 00:57

Sur la possibilité de jouer contre Amiens

C’est une possibilité qui a rapidement été avancée. Et si Neymar jouait dès samedi face à Amiens (17h15) ? Visiblement, le feu-follet brésilien a le feu aux jambes : "J’ai faim de foot, je suis prêt à commencer demain. Je suis prêt, allons-y". Unai Emery sait ce qu’il lui reste à faire.