Pastore, Monaco, Diony… Nos paris pour cette saison 2017-2018 en L1

Les attaquants frissons de L1 ? Diony et De Préville

Par Cyril Morin

Neymar, Mbappé, Falcao, Balotelli… Oui, c’est vrai, c’est alléchant. Pour autant, les vrais attaquants frissons de L1 cette saison se trouveront du côté de Saint-Etienne et Lille. Le premier d’entre eux est une vraie promesse. Du côté de Dijon l’an passé, son instinct et ses qualités de déplacement lui ont permis de signer 11 buts et 7 passes décisives. Difficile de ne pas le voir faire mieux cette saison aux côtés des Hamouma ou Tannane. Avec le jeu offensif prôné par Oscar Garcia, Diony a tout pour exploser. Histoire de continuer sa belle histoire.

Pour De Préville, c’est une autre rengaine. Comme en NBA, je le vois bien récupérer le titre de MIP (Most Improved Player) cette saison. Parce que Bielsa a tout pour le magnifier. Joueur intelligent, en progrès constants depuis quelques années, De Préville peut franchir un cap cette saison si "El Loco" s’attarde sur son cas. 14 buts la saison passée dans une équipe moribonde, cela représente quelque chose. Alors dans une équipe au football champagne, on n’ose imaginer…

Javier Pastore sera meilleur passeur de Ligue 1

Par Vincent Brégevin

Il faut quand même un peu de courage pour croire encore en Javier Pastore. Ce n'est pas le talent de l'Argentin qui est remis en question. C'est sa durabilité. Après avoir enchaîné quatre saisons pleines, "El Flaco" a enchaîné les pépins physiques depuis deux ans. Et n'a pas dépassé la barre des 30 matches toutes compétitions confondues ces deux dernières saisons. Jamais deux sans trois ? En 2017-18, le premier défi de Pastore sera évidemment de rester en bonne santé.

Le deuxième sera d'être performant et décisif. Le stratège argentin sera bien entouré pour cela. Dans une équipe dont il sera le meneur, Edinson Cavani et désormais Neymar seront des cibles idéales pour un passeur aussi remarquable que Pastore. Ce sera toujours plus compliqué pour un joueur qui ne tire pas les coups de pieds arrêtés de terminer à la première place du classement des passes décisives. Mais l'Argentin en est capable. A condition de ne pas se blesser.

Javier PastoreGetty Images

Monaco ne sera même pas Européen

Par Gil Baudu

Imaginez un champion de France en titre qui ne serait pas sur le podium. Pire : un champion de France qui n'accrocherait même pas un ticket pour la Ligue Europa ! C'est ce que je prédis au Monaco de Jardim cette saison. L'ASM ne sera pas seulement détrônée par un PSG revanchard. Non. Je crains surtout qu'elle se soit trop amoindrie pour jouer les premiers rôles, pour viser ne serait-ce que le Top 4. Quand on laisse filer Silva, Germain, Bakayoko, Dirar et Mendy (et peut-être encore d’autres d’ici la fin du mois d’août), on y laisse inévitablement des plumes. Et des ambitions en route. Alors si en plus Mbappé finit par plier bagages...

Leonardo Jardim avec l'AS Monaco - 2017Panoramic

Bordeaux et Rennes vont nous régaler

Par Glenn Ceillier

Du jeu, s'il vous plait ! Et avec Bordeaux et Rennes cette saison, on devrait être servi. Pour les deux, il y a des raisons d'espérer. Les Girondins n'ont pas fait de bruit ces derniers mois. Loin de l'agitation du mercato, ils se sont activés pour conserver leurs forces vives. Et sur la lancée de leur bonne deuxième partie de saison, ils vont séduire pour le deuxième exercice de Jocelyn Gourvennec sur le banc. Histoire de remplir un peu leur stade, qui mérite une autre affluence. La donne est identique pour le Stade Rennais.

Ce n'était pas la fête la saison passée en Bretagne, où les Rouge et Noir ont souvent pêché dans la finition. Pour sa deuxième saison consécutive sur le banc rennais, Christian Gourcuff a pu recruter des joueurs aptes à s'adapter à son style et son système. Ismaïla Sarr, Faitout Maouassa et Benjamin Bourigeaud ont du talent et de l'avenir. Le fameux projet de jeu évoqué à l'arrivée de Gourcuff est pour cette saison. Voilà pourquoi il faut garder un œil attentif sur les Rennais et les Bordelais.

Christian et Yoann GourcuffGetty Images

Strasbourg obtiendra aisément son maintien

Par Pierre-Alexandre Conte

Il existe un écart de niveau considérable entre la Ligue 1 et son antichambre. Celui-ci tend même à se creuser, sur le terrain comme en coulisses. Pour autant, si le RC Strasbourg ne pourra qu'affronter cette autre réalité qui s'offre à lui, il fait partie de ces clubs d'envergure nationale qui n'auraient jamais dû quitter le monde professionnel. Les Alsaciens n'avaient rien d'une formation de CFA 2, sans faire injure à ces dernières. Les voir de retour dans l’élite apparaît d'ailleurs comme un juste retour des choses.

Cette saison en L1, la première depuis dix ans, ne suscite d'ailleurs aucune inquiétude du côté de Thierry Laurey et de ses hommes, à en croire leurs déclarations. A raison. Soutenu par un public des plus fervents - déjà plus de 15 000 abonnés -, renforcé par un mélange de jeunesse et d'expérience (Jonas Martin, Benjamin Corgnet, Bingourou Kamara), Strasbourg se maintiendra. Sans se faire (trop) peur. Parce que le club sait aussi, mieux que quiconque, ce qu'une relégation peut engendrer.

Toulouse va accrocher l'Europe

Par Loris Belin

Il y a quelques jours, nous ne placions Toulouse que dans les clubs à suivre pour une éventuelle place européenne. Il faut bien dire que le TFC est une grosse côte pour être le Nice de cette saison. Et pourtant, sans aller jusqu'à accrocher la C1, le club de la ville rose a tous les ingrédients pour enchanter la saison.

L'effectif toulousain est un rêve pour les fans de Football Manager. Il regorge de talent et de jeunesse à toutes les lignes. Lafont dans les buts, Diop ou Amian derrière, Blin et Bodiger au milieu... Autant de joueurs en devenir et qui ont en plus une petite expérience de la L1. Malgré les pertes de Braithwaite et Trejo dans l'animation offensive, l'attaque Delort - Jean et le pari Sanogo devrait assurer la transition. Et l'équipe est en pleine progression depuis l'arrivée de Pascal Dupraz. Revenue de nul part il y a deux ans, longtemps dans la première moitié de tableau la saison dernière avant de terminer en roue libre une fois le maintien acquis, la suite logique serait une place a minima dans le Top 10. Ne soyez donc pas surpris si le Tef termine même un peu plus haut et obtient une place en Coupe d'Europe.