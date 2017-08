PSG - Saint-Etienne : Rabiot n'a jamais voulu se cacher, maintenant il doit vraiment se montrer

Sa saison s'était achevée sur une frustration eu printemps dernier. Laissé sur banc, Adrien Rabiot avait assisté quasiment en spectateurs au sacre du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (1-0). Le jeune milieu parisien n'avait même pas disputé une minute du match face à Angers. L'amour-propre en avait pris un coup. Les rumeurs d'un éventuel départ avaient même commencé à germer. Parce que Rabiot a toujours voulu être un joueur important au PSG.

Il n'a jamais cessé de revendiquer des choses dans ce sens. Des revendications, il y en a même eu beaucoup de sa part. Au moment de négocier des prolongations ou pour avoir plus de temps de jeu. Ou quand il s'est montré réticent à jouer à un poste de sentinelle où Unai Emery était plutôt enclin à le stabiliser la saison passée. Rabiot, poussé dans ce sens par son entourage, a souvent donné l'impression de vouloir grandir trop vite. D'exiger beaucoup par rapport à son statut dans un effectif de joueurs confirmés au niveau international.

Veronique Rabiot and Adrien RabiotEurosport

Le jeune homme a toujours été sûr de lui. De ses qualités, de ce qu'il avait à apporter au PSG, de sa capacité à avoir un impact immédiat dans cette équipe malgré son jeune âge. Pour un joueur de 22 ans, et compte tenu de la férocité de la concurrence à Paris, il avait pourtant été déjà bien exposé. Mais il était inexorablement barré par un trio inamovible. Derrière Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi, Rabiot n'arrivait qu'en quatrième position. Et cela ne correspondait pas à ses aspirations.

Le grand gagnant, c'est Rabiot

Tout a changé dans la folie estivale qui s'est emparée du PSG. Dont Rabiot est l'un des grands vainqueurs. Les matches de préparation laissaient déjà entrevoir ce qu'il revendiquait tant : une place de titulaire. L'impression s'est confirmée lors des premières journées du championnat. Et le transfert de Blaise Matuidi à la Juventus Turin ne laisse plus de place au doute. C'est la chance que Rabiot espérait tant. Et il lui appartient désormais de la saisir.

Le défi est immense. Et les conditions idéales pour le relever. Unai Emery n'a pas changé de système de jeu et Rabiot a hérité de la place de Matuidi dans le 4-3-3 mis en place par l'entraîneur parisien. Ce poste de milieu relayeur côté gauche où il peut exprimer pleinement son talent. Où il a un rôle capital à jouer dans la récupération et dans l'animation offensive. C'est tout ce qui lui correspond. Parce qu'il a l'impact physique et les qualités techniques pour être performant dans ce registre. Il l'avait montré par le passé. Il l'a rappelé avec brio face à Toulouse dimanche dernier.

Neymar, Adrien Rabiot et Angel Di MariaGetty Images

Le départ de Matuidi, et l'absence de recrue jusqu'ici pour le compenser, le laisse aussi avec une concurrence relativement abordable. Il y a toujours Javier Pastore et Angel Di Maria, deux joueurs qui peuvent éventuellement prendre une place de l'entrejeu. Le premier l'avait déjà fait sous les ordres de Laurent Blanc. Le deuxième aussi, avec brio, du temps où il évoluait au Real Madrid. Mais Emery n'a jamais privilégié l'une de ces deux options. Derrière, Christopher Nkunku et Giovani Lo Celso ne semblent pas vraiment en mesure de menacer le statut de Rabiot.

Le timing est parfait pour le jeune milieu français. En progression constante, il va désormais avoir l'occasion de s'affirmer dans un rôle plus important au sein de l'une des équipes les plus exposées au monde depuis l'arrivée de Neymar. Rabiot sera bien entouré pour briller au PSG. Et attirer l'œil de Didier Deschamps. Déjà solidement installé dans le groupe de l'équipe de France, le Parisien pourrait aussi y viser une place de titulaire. A moins d'un an de la Coupe du monde 2018, c'est l'occasion rêvée pour lui de se montrer.