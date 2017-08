PSG - Au Parc, la "Neymarmania" ne fait que commencer

"Disneymar Paris". La Une de Marca de samedi avait vu juste. Alors que l’arrivée du Brésilien a été officialisée jeudi et que la star brésilienne a été présentée vendredi, le match d’Amiens samedi était l’occasion parfaite pour les supporters de clamer leur amour à leur nouveau prince.

Et, sans faire injure aux supporters parisiens, les abords du Parc avaient bien des airs du parc d’attraction. Sauf qu’ici, la queue n’était pas pour Space Moutain mais bel et bien pour entrer dans la boutique du PSG. Alors, il fallait prendre son mal en patience. "Je suis arrivé à 8h, il est 12h30 et je sors à peine. J’ai été pointilleuse pour choisir mes maillots aussi mais oui, c’était long" explique Audrey, fan du joueur et "de ses heures passées à revoir ses exploits sur Internet".

Vidéo - "Certains supporters ont attendu 4h pour avoir leur maillot floqué de Neymar" 00:33

Mais elle n’était pas seule. Dès midi, la queue s’étirait devant le Mégastore où la figure du Brésilien s’étale en vitrine. Et, en attendant, on parle encore et toujours de transfert hors-norme : "Franchement, c’est largement au-dessus d’Ibra. Ça vient de nulle part. Maintenant c’est ‘no limit’, la semaine prochaine, ça sera Mbappé" avance Philippe, vite tempéré par son pote Anthony : "Faut pas être trop gourmand non plus".

Néerlandais, Brésiliens ou Japonais

C’est aussi l’autre donnée du transfert record de Neymar : le Parc s’est internationalisé. Luc, adolescent hollandais, est pour la première fois présent porte d’Auteuil. Et s’il est là, c’est seulement pour la star brésilienne : "Je suis fan du joueur depuis des années. J’aimais bien Paris mais là, ça change la donne. On était en vacances avec mes parents en France mais une fois que j’ai appris pour le transfert et la cérémonie, j’étais obligé de venir".

A l’entrée de la boutique, on discute en japonais mais aussi évidemment en brésilien. Une famille entière est même là pour accueillir Neymar dans sa nouvelle maison. Si la fille vit en France, le reste de la troupe vient de Santos, "sa ville originelle". "Pour lui, c’est mieux d’être à Paris qu’à Barcelone. Il est la seule star ici alors qu’à Barcelone, il y avait Messi".

D’ailleurs, les couleurs du jour ne sont pas forcément le bleu ou rouge du maillot domicile. Non, clairement, le maillot jaune se taille une place de choix dans le cœur des supporters. "Le jaune a été prévu spécialement pour Neymar, c’est sûr, c’est limite un cadeau. Franchement, sans lui, on n’aurait jamais choisi ce maillot" expliquent Jérôme et Adrien.

Vidéo - "Contrairement au mythe souvent répandu, les maillots vendus ne rentabilisent pas un transfert" 00:32

" On a changé d’âme "

Tous ces bouleversements, ces nouveaux fans, cette nouvelle attente, comment sont-ils vécus par les historiques ? Car, finalement, quand on supporte un club depuis plus de 20 ans, ce genre de changement peut perturber. "On a changé d’âme, c’est évident. On ‘rêve plus grand’. Après, il y a toujours eu des stars au PSG, de Ronaldinho à Jay-Jay Okocha, ça fait partie de l’ADN du club" explique Fabien, membre du Collectif Ultra Paris.

Sébastien, lui, n’en revient toujours pas. Maillot de 99 sur les épaules, celui qui a suivi toutes les galères du club doit se pincer pour le croire : "Neymar, c’est le genre de joueur qu’on ne pensait jamais avoir. J’ai du mal à réaliser. Quand on pense aux années 2000 au maintien acquis la dernière journée avec Amara Diané… C’est tellement un rêve de passer d’un maintien à une équipe capable de gagner la Ligue des champions".

" Se queda… mais chez nous "

Au passage, certains en profitent pour chambrer le Barça. Si Bruno, supporter mexicain du club blaugrana assume fièrement ses couleurs au milieu des titis parisiens, les chants anti-Barça sont lancés assez facilement aux alentours du Parc.

D’autres ont choisi l’humour. Kelly vient de sortir de la boutique du Parc. Son sac contient déjà un maillot floqué Neymar mais c’est celui qu’elle porte sur les épaules qui fait sourire autour d’elle. Le numéro 10, évidemment, et comme nom, un "Se queda" plein de fierté. Pourquoi ce choix ? "C’est en rapport avec le tweet de Piqué" explique-t-elle. "C’est pour dire que, maintenant, il reste… mais chez nous". Dans sa nouvelle maison du Parc des Princes.