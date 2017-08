PSG : Le Barça débloque le certificat de Neymar, qui pourrait débuter à Guingamp

Neymar présent dimanche soir sur la pelouse du Roudourou, ça prend forme. Le Télégramme annonçait déjà jeudi que le certificat international de transfert (CIT) du Brésilien devrait arriver dans les temps pour que l'ancien Barcelonais soit qualifié pour le déplacement du PSG à Guingamp dimanche soir, en clôture de la 2e journée de Ligue 1.

Une information confirmée par la presse catalane et l'AFP vendredi. Le FC Barcelone a perçu les 222 millions du transfert de l'attaquant brésilien, condition que le club catalan exigeait pour donner le feu vert à l'envoi du CIT. "Le Barça a reçu et encaissé le chèque et par conséquent à partir de maintenant il met en route les démarches de transfert", a déclaré une source proche du club à l'AFP.

Une semaine de doute

Transféré jeudi dernier au PSG, Neymar n'avait pas été en mesure de débuter dès le samedi suivant, face à Amiens, car la FFF n'avait pas reçu ce document essentiel pour l'homologation du contrat de la star brésilienne. L'international auriverde, après avoir été présenté au public du Parc des Princes, avait ainsi dû se résoudre à suivre depuis les tribunes la victoire de sa nouvelle équipe face au promu (2-0), grâce à des buts d'Edinson Cavani et de Javier Pastore.

Le doute subsistait encore cette semaine sur le délai d'envoi du CIT. Et la participation du Brésilien au match face à Guingamp était remise en question. Mais le nouvel attaquant du PSG, en attendant une confirmation définitive de la FFF, devrait finalement être qualifié pour cette rencontre. Et le grand show Neymar semble bel et bien en mesure de pouvoir débuter sur le terrain.