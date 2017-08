PSG : Première titularisation pour Neymar, Pastore relégué sur le banc

Il donnera certainement lui-même le coup d'envoi d'un match dont il sera l'attraction. Depuis l'annonce de sa qualification pour le déplacement à Guingamp, il ne faisait guère de doute sur la titularisation de Neymar en Bretagne. Elle est désormais officielle. L'ancien Barcelonais est bel et bien dans le onze de départ aligné par Unai Emery au Roudourou. Sur le côté gauche de l'attaque parisienne, au sein d'un trio qu'il composera avec Edinson Cavani et Angel Di Maria.

La présence de l'international auriverde dans le onze de départ n'a pas poussé l'entraîneur parisien à modifier son schéma. Le PSG se présentera dans son 4-3-3 habituel au Roudourou, avec un entrejeu composé par Thiago Motta, Marco Verratti et Adrien Rabiot. Celui qui fait les frais de la titularisation de Neymar, c'est donc Javier Pastore. Buteur la semaine passée face à Amiens (2-0), l'Argentin cède sa place poste pour poste au Brésilien et débutera sur le banc des remplaçants.

La défense parisienne est inchangée par rapport au match contre Amiens. Sorti à la pause face au promu, Thiago Silva tient bel et bien sa place dans la charnière aux côtés de Marquinhos, tandis que Dani Alves et Layvin Kurzawa seront chargés d'occuper les couloirs. Alphonse Aréola débutera pour sa part dans le but parisien à Guingamp, où il avait perdu sa place de titulaire la saison passée après la défaite parisienne au Roudourou (2-1).