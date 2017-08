Qui sera le Mbappé ou le Dembélé de cette saison en L1 ?

Prédire quel joueur deviendra "LE Kylian Mbappé" de cette saison en L1 est presque impossible. Il ne faut pas oublier que le jeune Monégasque a été un ovni dans l'univers du championnat de France. Il serait surprenant de revoir un tel phénomène dès cette saison. Son éclosion comme celle d'Ousmane Dembélé avec Rennes un an avant ont été hors normes. On ne les attendait pas à ce niveau aussi vite. Six mois plus tôt, personne n'aurait même pensé qu'ils allaient devenir des stars de la L1. Et un phénomène apte à donner le tournis à la planète football en quelques mois pour Mbappé.

On s'est quand même amusé à chercher les jeunes prodiges susceptibles d'enflammer le championnat de France durant cette saison 2017-2018. On s’est limité au domaine offensif, prenant exemple sur Mbappé et Dembélé. Bien sûr, ce sont des paris. Mais on mettrait bien une petite pièce sur eux car ils ont un profil qui nous donne envie de les suivre.

Jordi Mboula (Monaco)

Il a déjà fait le tour d'internet. Sa roulette, suivie d'une accélération tranchante puis d'un double contact sublime en Youth League avait fait le buzz en février dernier. A la surprise générale, Monaco a réussi à attirer dans ses filets ce pur produit de la Masia. A 18 ans, le jeune Jordi Mboula a tout pour exploser. Rapide, puissant et technique, il devrait faire des ravages dans les défenses de L1 s'il séduit Leonardo Jardim, son entraîneur sur le Rocher.

Jordi Mboula avec l'AS Monaco - 2017Getty Images

Houssem Aouar (Lyon)

Il est présenté comme le nouveau prodige de la formation lyonnaise, qui a sorti tant de pépites ces dernières saisons. Houssem Aouar a tapé dans l'œil de nombreux observateurs pour son élégance ou encore sa créativité. Au cœur du jeu, le milieu de terrain respire la technique et a les caractéristiques pour devenir le métronome du jeu lyonnais sur le long terme. Il devrait débuter la saison dans le rôle de doublure de Nabil Fékir. En attendant plus ?

Houssem Aouar contre BenficaPanoramic

Luiz Araujo (Lille)

Le gaucher n'est pas inconnu. Au Brésil, il a déjà fait parler de lui dans les compétitions jeunes en remportant notamment la Copa Libertadores U20, une compétition qu'il a terminée en tant que meilleur buteur. Rapide, très à l'aise balle au pied, l'ancien attaquant de Sao Paulo FC, qui joue le plus souvent sur un côté mais peut également évoluer en pointe, possède de vrais atouts devant le but. A 21 ans, il devrait en plus être titulaire au LOSC. De quoi faire parler de lui dès le premier coup de sifflet.

Luiz Araujo (Lille)Getty Images

Amine Gouiri (Lyon)

C'est peut-être le plus gros pari. Il n'a que 17 ans et n'est pas assuré d'avoir un gros temps de jeu à l'OL cette saison. Mais on veut y croire. Déjà car c'est un vrai buteur, qui a fini meilleur réalisateur de l'histoire de l'Euro U17 et avait fait parler de lui en inscrivant un quintuplé contre la Belgique (5-1) en amical. Ensuite, sa puissance, son physique tout comme son sens du but peuvent lui permettre de vite avoir sa chance à Lyon qui cherche un successeur à Alexandre Lacazette et ne sait pas encore si le pari Manuel Diaz va s'avérer payant. En préparation, Amine Gouiri a en plus su montrer ses qualités. Alors, on se dit pourquoi pas !