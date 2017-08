Une semaine après son coup d'intox, Alves annonce que Neymar lui a "conseillé de venir au PSG"

Dans quelle mesure avez-vous pesé dans l'arrivée de Neymar au PSG ?

Daniel Alves : "Contrairement à ce que les gens pensent, c'est moi qui le remercie de m'avoir conseillé de venir ici. Ce n'est pas moi qui lui ai conseillé de venir, c'est lui qui m'a conseillé de venir ici ! La seule chose que je lui aie dite : "Sois heureux, prends la bonne décision, que tu restes au Barça ou que tu viennes ici". Je n'ai eu aucune interférence. Cela ne m'a pas surpris qu'il vienne parce qu'il m'a conseillé de venir ici, parce qu'apparemment il était clair qu'il voulait venir ici. Il m'a dit que je serais un grand recrutement pour ce club, supposément parce qu'il voulait venir ici. Le garçon a grandi, et maintenant il décide par lui-même. Pour le Barça, j'avais interféré, mais pour venir ici, ça vient de lui. Nous n'avions pas planifié de venir tous les deux ici, mais il m'a conseillé de venir, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait venir. Ce n'était pas un plan, mais quand il m'a conseillé de venir ici, c'était supposément parce qu'il allait venir".

" Les joueurs ne sont pas obligés de rester au Barça "

Son départ est un coup dur pour le Barça...

D.A : "Perdre un joueur de ce niveau, sans doute, mais le foot est comme ça, tout comme quand le Barça récupère des joueurs de ce niveau et laisse des équipes sans eux. Je peux garantir que nous ne venons pas pour l'argent, mais parce que nous sommes mûrs par des défis, par la passion de ce sport. Il arrive un moment où tu ne peux pas apporter beaucoup plus quelque part, et donc tu t'en vas, mais sans rancoeur. Nous n'avons pas de rancoeur".

Est-ce mieux pour la croissance de Neymar qu'il joue loin de Lionel Messi ?

D.A : "Je ne sais pas si c'est mieux de jouer près ou loin de lui. Il voulait un défi différent. Il faut respecter quand quelqu'un veut vivre quelque chose hors du Barça. Le monde ne finit pas au Barça ! Nous avons donné tout ce qu'on a pu au Barça. Le club est grand par l'histoire que font les joueurs au Barça, mais les joueurs ne sont pas obligés d'y rester, et quand le Barça jette des joueurs, ils ne vont pas non plus se plaindre. Quand les décisions sont prises, il faut toujours les respecter".