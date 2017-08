Vainqueur à Rennes (1-2), Lyon a déjà trouvé la bonne carburation

Il y a bel et bien une vie sans Lacazette pour l'Olympique Lyonnais. Et il faudra s'habituer à voir une équipe rhodanienne séduisante offensivement mais parfois déséquilibrée dans l'entrejeu. Face à Rennes, l'OL a parfaitement matérialisé ce constat vendredi soir pour son deuxième match de la saison en championnat. Lyon peut être à la fois très fort devant et jouer à se faire peur derrière. Une force cachant une faiblesse assumée par Bruno Genesio, qui peut compter sur Nabil Fekir pour mener ses troupes, Mariano Diaz pour marquer des buts et Memphis Depay pour débloquer des situations. A Lyon, le danger peut venir de partout.

Il a pourtant fallu attendre la seconde période pour voir la plaisante rencontre se débrider. Alors que l'OL avait réalisé une entame excellente, mais accouchant d'occasions manquant de mordants, le Stade Rennais a peu à peu montrer les crocs pour répondre à l'adversité. Gênant les Lyonnais à la relance, les jeunes recrues rennaises ont fait parler leur vitesse pour se projeter très vite vers l'avant et profiter des brèches. L'absence de but en première période n'est due qu'à des exploits inouïs de gardiens très en forme : Anthony Lopes face à Faitout Maouassa (0-0, 33e) et Ramy Bensebaini (0-0, 44e), Adboulaye Diallo face à Mariano Diaz (0-0, 39e) et Nabil Fekir (0-0, 41e).

Depay allume, Diaz enflamme

La lumière est donc finalement venue de Memphis Depay, alors qu'il avait été globalement éteint jusque-là. Sur un coup franc excentré, le Néerlandais a parfaitement enroulé sa frappe pour tromper le gardien rennais (0-1, 58e), mettant dès lors la pression sur Neymar dans le défi qui les oppose. Nous n'étions pas dans un temps fort lyonnais et Anthony Lopes avait dû encore s'employer face à Ismaila Sarr (0-0, 52e). Mais l'OL avait coché la case efficacité au Roazhon Park, ce qu'est venu confirmer Mariano Diaz d'une tête impériale sur un service parfait du droit de Nabil Fekir (0-2, 74e). Ensuite, les Gones ont souffert, entre la réduction du score de Benjamin Bourigeaud (1-2, 86e), la sortie sur blessure de Marcelo, encore très précieux (1-2, 86e), et les dernières velléités offensives adverses à gérer.

A l'arrivée, l'OL a tenu bon, montrant de belles vertus défensives dans une rencontre emballante et un peu folle dans ses derniers instants. Voilà les troupes de Bruno Genesio satisfaites d'entamer la saison de la meilleure des manières, avec deux victoires en autant de matches. Avec le spectacle en prime et les buts qui vont avec. Gare à l'euphorie néanmoins. La saison dernière, Lyon avait également réussi son départ avant de caler. Sauf que ces lions là, fougueux, ont l'air autrement plus féroces.