Venez posez vos questions lors de Vendredi Mercato spécial Neymar à 11h30

C'est LE transfert du siècle. Difficile de dire le contraire. Une clause à 222 millions d'euros, un salaire de 30 millions d'euros nets par an et des millions de supporters impatients : Neymar est un joueur du PSG. Pour cet événement exceptionnel, petit changement de programme : Vendredi Mercato se transforme en Live Facebook 100% Neymar. Attention l'horaire change aussi. On vous attend nombreux dès 11h30 pour posez toutes vos questions sur ce transfert et ses conséquences.

