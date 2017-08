Verratti qui reste, Neymar qui arrive : comment le PSG a pourri l'été du Barça

Le printemps paraît déjà un peu plus loin. Il avait pourtant traumatisé le PSG, passé du rêve au cauchemar en l'espace de trois semaines. Personne n'a oublié ce 8 mars 2017. Ces sept minutes de folie qui ont vu le Barça terrasser Paris (6-1) et se qualifier malgré le 4-0 concédé à l'aller au Parc des Princes. Une première dans l'histoire des Coupes d'Europe. Une humiliation sans précédent pour le football français en général. Et le club de la capitale en particulier.

Barcelone avait pourri le printemps du PSG. Et il semblait bien parti pour lui pourrir son été aussi. Après avoir remporté la bataille du terrain, le Barça avait aussi une longueur d'avance sur celui du mercato. La guéguerre a commencé avec Marco Verratti. Cible numéro un du club catalan pour renforcer son entrejeu, le milieu italien était prêt à aller au bras de fer pour rejoindre Lionel Messi & co. La presse barcelonaise n'avait pas hésité à ajouter son grain de sel, incitant le poulain d'un Donato Di Campli prêt à tout pour obtenir un transfert à demander son départ du club de la capitale.

Acculé, le PSG a fait front pour conserver l'un des joueurs qu'il considère comme le plus symbolique de son projet. Et il a remporté ce combat. Verratti s'est excusé après des propos des plus déplacés de Di Campli et les dirigeants parisiens ont imposé à leur joueur de changer d'agent. L'Italien s'est exécuté en passant dans l'écurie de Mino Raiola. Et une prolongation de contrat serait dans les tuyaux. Le départ de celui qui souhaitait une équipe plus compétitive à Paris n'est plus à l'ordre du jour. Surtout depuis l'arrivée de Dani Alves. Et encore davantage après celle de Neymar.

Le Barça a sous-estimé le PSG

C'est tout le drame estival du Barça. Frapper à la porte du PSG pour Marco Verratti… et finalement repartir non seulement sans l'Italien, mais surtout sans son Brésilien. Pour Neymar, Paris ne partait pas gagnant, loin de là. Il y a bien eu les premières rumeurs venues du Brésil ou le fameux message énigmatique posté par la star brésilienne sur Instagram. Mais quelque chose semblait devoir bloquer irrémédiablement ce transfert : le prix. Cette clause libératoire à 222 millions d'euros. Personne ne pouvait imaginer que Paris puisse la faire sauter. A commencer par le Barça.

Le PSG avait certainement commis l'erreur de se voir trop petit un soir de mars au Camp Nou. Les dirigeants barcelonais ont fait celle de sous-estimer leurs homologues parisiens cet été. Ils ont cru pouvoir convaincre Neymar de rester sur le simple argument de la grandeur du Barça. Sans l'augmenter. Occupés à mettre les gros moyens pour prolonger le contrat de Messi, ils n'ont pas vu le coup venir pour leur star brésilienne. Et quand Paris est arrivé, le Barça n'a pas su le retenir. Les discours de Luis Suarez et Lionel Messi ou le tweet de Gerard Piqué n'y ont rien changé.

Cette ironie de l'histoire est symbolisée par deux dates symétriques. Le 08/03, jour où le FC Barcelone a pourri le printemps du PSG. Et le 03/08, quand Paris a fini de pourrir l'été du Barça en le privant de Neymar après lui avoir fermé la porte pour Verratti. Le club parisien n'a pas effacé l'humiliation subie en Catalogne avec la signature du Brésilien. Il lui restera à le faire sur le rectangle vert. Mais il a su le dominer sur le terrain du mercato. Et le PSG l'a fait, lui aussi, de manière éclatante.