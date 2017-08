VIDEO - Live Facebook en direct du Parc avant la présentation de Neymar aux supporters

Le Parc des Princes va découvrir Neymar ! Si la folie s'est emparée de la capitale depuis la présentation du joueur vendredi à la presse et son accueil de rock-star, elle risque bien de monter encore d'un cran samedi en début d'après-midi aux abords du Parc des Princes. Si sa participation au match contre Amiens (17h15) n'est pas encore garantie, malgré le souhait du joueur, il sera quoiqu'il arrivé présenté à son nouveau public. A cette occasion, notre journaliste Cyril Morin sera sur place en début d'après-midi pour vous faire vivre l'ambiance aux alentours du stade et capter les attentes des supporters parisiens. On vous espère nombreux pour ce live et on attend vos questions avec impatience.

>> Si vous êtes sur l'application Eurosport, rendez-vous sur notre page Facebook.