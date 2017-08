Visuel - Superstar planétaire, salaire astronomique : les chiffres du contrat de Neymar

Il faut savoir casser sa tirelire pour acheter un joyau. Le PSG l’a fait. Et dans les grandes largeurs. Ce jeudi, le club parisien a officialisé l’arrivée de Neymar pour cinq ans et un contrat mirobolant. Si aucun chiffre n’a été donné officiellement, les informations de différents médias sur le sujet sont claires : le Brésilien va toucher le pactole.

30 millions d’euros nets par an pour être précis. Une somme qui, si on la décline et traduit sur des données plus humaines, donne le vertige. Jugez plutôt.

Certes, Neymar touchera (un peu) moins que Messi et Cristiano Ronaldo. Il n’empêche, la somme donne une idée de l’investissement consenti par le PSG… et du poids du portefeuilles du Brésilien. Tout comme celui de son père, agent en chef dans l’opération, qui touchera 35 millions dans ce transfert juteux. Au passage, pour les plus médisants, sachez que le salaire annuel de Neymar représente... 2168 SMIC par mois.

Pour Paris, c’est un investissement calculé. S’offrir une star du calibre de Neymar est à ce prix. Il n’empêche, c’est un vrai coup de dynamite pour la Ligue 1. Avant lui, c’est Thiago Silva qui tenait le haut du pavé dans l'élite avec … 13,2 millions par an, selon les chiffres de L’Equipe en avril dernier. On sait qui paiera la note au resto.