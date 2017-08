Wagner Ribeiro : "Le PSG devrait payer la clause aujourd’hui et espère présenter Neymar vendredi"

Ce n’est plus une question de jours désormais mais plutôt d’heures, voire de minutes. Ce mercredi, le transfert record de Neymar vers le PSG a subi une accélération fulgurante. Attendu à l’entraînement du Barça, le joueur s’est présenté comme attendu, avant d’annoncer sa décision à ses partenaires et au club catalan, qui l’a laissé libre de finaliser son départ, non sans lui rappeler que sa clause s’élève à 222 millions d’euros dans un communiqué public.

Mais ce n’est pas tout. Désormais libéré par le Barça, Neymar était ce mercredi en début d’après-midi à l’aéroport de Barcelone afin de s'envoler pour… Londres. La raison invoquée ? "Pour déconnecter". Mais le dribbleur brésilien n’était pas seul puisque son père, principal agent de l’opération, et Wagner Ribeiro étaient présents. Ce dernier, agent historique du Brésilien, a glissé quelques mots aux journalistes présents qui mettent désormais fin au suspense (ou presque). Auprès de journalistes de la Cope ou de Sky, il a directement évoqué la suite : "Ils [le PSG, NDLR] vont payer la clause de Neymar aujourd’hui et espèrent le présenter d’ici vendredi."

Présent avant samedi ?

Une réponse lourde de sens qui laisse désormais peu de place aux doutes. RMC annonçait peu ou prou la même expliquant que le Brésilien devrait arriver dans la capitale mercredi ou jeudi soir avant de signer officiellement pour le club parisien. De quoi le présenter samedi lors de la première journée pour la réception d’Amiens (17h) ? Pour débuter la saison, il y a pire…