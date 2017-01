20e journée : Brest s'échappe en tête, Lens s'en sort in extremis

En s'imposant difficilement sur la pelouse de la lanterne rouge Orléans (1-0), Brest a réalisé la bonne opération de la 20e journée de Ligue 2, avec un premier poursuivant Lens qui s'en est sorti in extremis à Tours vendredi. C'est Pelé qui a délivré les Brestois à la 72e minute, et qui permet à son équipe de compter désormais 38 points, soit trois de plus que Lens.

En revanche, Troyes battu par l'AC Ajaccio (2-1) et Reims, qui a cédé sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, laissent les deux équipes de tête faire un petit écart et sont sous la menace de Strasbourg et Sochaux, qui se déplacent respectivement à Amiens samedi après-midi et à Valenciennes lundi soir.

Troyes et Reims cèdent du terrain

Rentrés au vestiaire avec deux buts d'avance grâce à Zoubir (11e) et Lopez Santamaria (43e), les Sang et Or pensaient avoir fait le plus dur, en conservant cette petite marge, jusqu'à la 80e minute. Mais les Tourangeaux ont réduit le score par Clémence (81e), puis égalisé par Louvion (87e). Dans un match au suspense haletant, c'est finalement Zedadka qui a arraché les trois points de la victoire dans la dernière minute du temps additionnel de la seconde période. Un petit miracle pour les joueurs de Alain Casanova, qui passent devant Reims (33 points) et prennent leurs aises sur Troyes.

En bas de classement, Auxerre entraîné par Cédric Daury alors que le nom de Jean-Pierre Papin circule pour le remplacer, s'est incliné sur la pelouse du Gazélec Ajaccio (2-0) et s'enfonce un peu plus encore, 19e de L2 avec 16 points, à un point de la place de barragiste (18e) occupée par Laval, tenu en échec à Niort (2-2).