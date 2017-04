35e journée : Strasbourg se rapproche de la montée, Amiens sur le podium

Ligue 1 en vue ! Strasbourg, leader au classement, a fait un pas vers l'élite en s'imposant vendredi contre Le Havre (2-0). Le club alsacien (62 pts) a gagné six de ses sept derniers matches, et semble filer tout droit vers cette L1 qu'il a quittée en 2008. Une victoire à Lens conjuguée à plusieurs résultats favorables pourrait même lui offrir le précieux sésame dès le 8 mai.

Face à des Normands venus à la Meinau sans pression, Strasbourg a commencé par un classique : corner de Dimitri Liénard pour la tête de Jérémy Blayac (29e). Le premier en est ainsi à dix passes décisives cette saison, et le second à sept buts. Baptiste Gaillard a fait le break à l'heure de jeu (61e).

Co-leader avant les rencontres de vendredi, Brest (2e, 59 pts) se déplace à Troyes samedi pour rester dans le sillage du Racing. Les trois points permettraient aux Bretons de garder aussi de la marge sur une meute de cinq prétendants qui se tiennent en trois points. Dans ce lot, Amiens (3e, 57 pts) a réussi la meilleure opération. Le promu picard a chipé la place de barragiste à Nîmes, en renversant l'AC Ajaccio en trois minutes (2-1) avec des buts de Junior Tallo (67e) et Aboubakar Kamara (70e).

Nîmes mauditt

Les "Crocodiles" (4e, 55 pts) du Gard pourront de leur côté pleurer sur leur sort : ils ont touché trois fois les montants, vu un but refusé pour hors-jeu, et encaissé un lob de ... 50 mètres de Mohamed Yattara (78e) face à Auxerre (0-1). Ce scénario incroyable fait les affaires de Bourguignons (17e, 39 pts), qui se rapprochent du maintien après une saison mouvementée sur les pelouses et en coulisses.

Deux points derrière Amiens, Reims (6e, 55 pts) s'est relancé. A l'arrêt depuis cinq matches (3 nuls, 2 défaites), les Champenois n'ont pas fait dans le détail à Niort (3-0) pour rester dans la course. Lens (5e, 55 pts) doit s'imposer contre la lanterne rouge Laval lundi en clôture de la journée pour ne pas se laisser distancer.

En bas de tableau, Orléans (18e, 34 pts) a enfoncé le Red Star (4-0). Le club audonien (19e, 34 pts) chute dans la zone de relégation, avant de se déplacer deux fois dans les trois dernières journées.