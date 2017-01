Avec le minimum syndical, Reims s'offre la deuxième place

Reims n'a pas tremblé. Vainqueurs au Red Star (0-1), les Rémois sont deuxièmes de L2 et pointent toujours à quatre longueurs du leader, Brest, mais devancent désormais Lens, battu 2-1 à Amiens samedi. Les Champenois, qui ne comptaient qu'une victoire à l'extérieur en L2 avant ce match (contre 6 nuls et 4 défaites), auraient pu l'emporter sur un score plus sévère, face à des Franciliens bien moins réalistes alors qu'ils avaient plus souvent la balle (56% de possession).

Ils sont toutefois parvenus à conserver l'avantage acquis au tableau d'affichage dès les premières minutes, ce qu'ils avaient jusque-là bien du mal à réaliser. L'ouverture du score est en effet intervenue rapidement par l'attaquant Grejohn Kyei (10e). Reims a ensuite maîtrisé son sujet, particulièrement pendant la première période, laissant logiquement peu d'occasions à un adversaire plus faible.

Mais les hommes de Michel Der Zakarian ont quelque peu manqué de réussite, à l'image de Pablo Chavarria trompant le gardien adverse mais se heurtant finalement au poteau (77e) ou de ces trois tentatives infructueuses de rang dans le temps additionnel (90+2). Il leur faudra faire plus pour s'assurer d'autres victoires en déplacement.