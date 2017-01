Brest rate le coche face au Red Star

Il ne faisait pas bon être un gros du championnat de 2e division ce week-end. Au cours de cette journée, aucune des sept équipes de tête n'est parvenu à s'imposer, provoquant un resserrement dans cette L2 indécise. En cas de victoire, Brest pouvait prendre 6 points d'avance sur son dauphin Lens. Mais le Red Star, pourtant modeste 17e avant la rencontre, a joué une partition solide pour faire déjouer les Bretons.

Les Franciliens, grâce à cette victoire, sont 16e, mais comptent surtout 4 points d'avance sur le premier relégable potentiel, Tours, qui compte un match en moins. Le Red Star a pu compter sur sa recrue Julien Toudic, auteur du seul but de la rencontre pour son premier match sous ses nouvelles couleurs (58e) seulement quelques minutes après son entrée en jeu. L'attaquant de 31 ans était sans club depuis six mois et son départ d'Ajaccio.

Brest a bien tenté de porter une pression phénoménale sur le but des joueurs du Red Star notamment dans le dernier quart d'heure. Mais ces derniers ont tenu, et ont enfin empoché une victoire après trois matches sans gagner.A Brest par contre c'est l'inverse, cette défaite vient interrompre une série de quatre matches sans être battu en championnat. Elle intervient surtout cinq jours après une élimination piteuse en Coupe de France par le modeste club de Fleury-Mérogis (CFA).