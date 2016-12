Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur d'Orléans

"Notre situation sportive est très préoccupante, il était indispensable de prendre des mesures afin de nous relancer et atteindre notre objectif de maintien, nous avons pris la décision de changer d'entraîneur", a annoncé Philippe Boutron, le président d'Orléans, dans un communiqué publié sur le site internet du club.

"Cette décision, difficile à prendre, nous a semblé nécessaire afin d'apporter un choc psychologique qui, nous l'espérons, sera bénéfique, même si nous sommes tous responsables de cette situation et principalement les joueurs, poursuit-il. Ne rien faire aurait été irresponsable."

Didier Ollé-Nicolle, 55 ans, passé notamment par Clermont et Nice, succède à Olivier Frapolli, resté cinq ans à la tête de l'équipe qu'il avait portée en L2 en 2014. A mi-saison, Orléans est lanterne rouge du classement et affiche un bilan de trois victoires, six matches nuls et dix défaites en 19 journées de championnat. Mais avec 15 points, le club ne compte que trois unités de retard sur la 17e place, occupée par Tours.