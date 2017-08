Ligue 2 - 3e journée: Le Havre et Reims continuent leur sans-faute

Trois sur trois! Le Havre et Reims ont maintenu le rythme en tête du classement après leurs victoires respectives sur le terrain du Paris FC (3-0), et à Tours (1-0), vendredi lors de la 3e journée de Ligue 2. Prolifiques depuis le début de saison, les Havrais ont encore pu remercier leur duo Ebenezer Assifuah-Zinedine Ferhat, le premier marquant déjà son quatrième but de l'édition 2017-18, sur la troisième passe décisive du second (27).

L'Algérien Ferhat en a même ajouté une quatrième en fin de match, en direction de Nathaël Julan (83), qui y est allé de son doublé dans le temps additionnel (90+2) pour assurer la victoire au HAC. Avec dix buts en trois rencontres (un seul encaissé), les Normands sont juste devant Reims en tête du classement, à la différence de buts.

La passe de trois fut moins facile à effectuer pour les Rémois à Tours, les Tourangeaux pensant avoir en main leur premier point de la saison jusqu'à ce qu'une tergiversation défensive n'offre le but de la victoire à Hassane Kamara (90e+4).

Le Stade brestois, en manque de confiance depuis le début de saison, a concédé le nul (0-0) chez lui face au Gazélèc, et semble bien marquer le coup après une édition 2016-17 rageante terminée aux portes de la Ligue 1.

La confiance est en revanche peut-être retrouvée pour Bourg-en-Bresse, autoritaire vainqueur au Mans du promu Quevilly-Rouen (4-1), et pour les Chamois niortais, qui n'ont pas tremblé face à l'ambitieuse formation auxerroise (2-0).

Dans la première moitié du classement, Orléans et l'AC Ajaccio se sont neutralisés (0-0), tout comme Clermont et Valenciennes (0-0), qui se placent respectivement 3e et 5e du classement. Samedi, les Lensois voudront ouvrir leur compteur de points à Sochaux (15h00), tandis que lundi, Lorient et Nancy viseront leur premier succès, respectivement contre Châteauroux (18h45) et à Nîmes (20h45).