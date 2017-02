LIGUE 2 - Brest fait plier Sochaux et fait le trou devant

Le leader Brest, qui s'est logiquement imposé face à Sochaux (2-0) samedi à domicile, a creusé l'écart sur Reims, s'échappe un peu plus au classement à l'issue de la 22e journée. Le Stade Brestois compte désormais six longueurs d'avance sur Reims, tenu en échec en Champagne par Tours (1-1), vendredi. Brest, serein, a inscrit un but par période, par Battochio (17e) et Diallo (81e). Ce second but a eu le don de faire revenir le soleil sur le stade Francis Le Blé, alors que le match s'était déroulé jusque-là sous une pluie incessante.

L'autre match de samedi opposait les deux derniers, Auxerre et Orléans. En s'imposant au stade de l'Abbé-Deschamps 2 à 0, les Orléanais ont fait une excellente opération : non seulement ils abandonnent la lanterne rouge à leur hôte du jour, mais se hissent à la 18e place et ne sont plus directement relégables, mais barragistes. Auxerre restait pourtant sur un beau succès face à Saint-Etienne en Coupe de France (3-0 a.p.).

La décision s'est faite dans le dernier quart d'heure, grâce à un doublé d'Armand. L'avant-centre orléanais a ouvert la marque à la 75e minute en reprenant de près de volée un ballon repoussé par le gardien bourguignon Boucher sur un tir de Youssouf sur coup-franc. Il a doublé la mise trois minutes plus tard, de près.