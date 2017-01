Ligue 2 : Sochaux rate le podium, Auxerre dans la tourmente

Les Sochaliens, battus 2-1 à Valenciennes lors de la dernière journée, croyaient avoir fait le plus dur en première période avec l'ouverture du score signée Sao et le 11e but de la saison de l'inévitable Faneva Abdriatsima, le tout en à peine cinq minutes. Mais Genest, à l'heure de jeu, a donné de l'espoir aux Clermontois, qui ont ensuite égalisé par Caddy, à la 72e minute. Jobello (87e) a marqué le but qui semblait décisif pour les visiteurs, mais c'était sans compter sur une reprise de volée en pleine lucarne des 25 m de Fuchs (90e+2).

Avec 33 points, Sochaux progresse de deux rangs (4e), juste derrière Reims, 3e avec un point de plus après son nul 0-0 à domicile devant Valenciennes (11e). Amiens, battu 2-1 à Niort (10e), perd une place (5e, 32 pts) alors que Clermont est 9e, derrière le Gazélec-Ajaccio, vainqueur 2-1 en déplacement au Havre.

Auxerre au plus mal

Au stade Abbé-Deschamps, l'équipe d'Auxerre "absente" n'a jamais été en mesure d'inquiéter Bourg-en-Bresse, qui a marqué deux buts en un peu plus de dix minutes (Berthomier, 26e et Hoggas, 35e). Les joueurs de Cédric Daury semblaient très affectés par le psychodrame des coulisses et la passe d'armes entre l'emblématique Guy Roux et Jean-Pierre Papin. Cette 11e défaite de la saison va peser très lourd pour l'avenir du club, à la fois sur le plan sportif (l'AJA est avant-dernier avec 16 points) et extra-sportif.

La rencontre Strasbourg-Tours, prévue vendredi soir à la Meinau, a été reportée à une date ultérieure en raison du terrain partiellement gelé. Samedi, Lens reçoit Nîmes, 15e, et aura donc une belle occasion de rejoindre le leader Brest, qui ne jouera que lundi face au Red Star, en cas de victoire.