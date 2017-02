Ligue 2 : Strasbourg grille la politesse à ses concurrents et monte sur le podium

Voilà Strasbourg sur le podium ! Seule équipe du haut de tableau à signer une victoire, contre le Gazélec Ajaccio (2-0), le club alsacien a effectué la bonne opération de cette 23e journée de Ligue 2 vendredi et s'est emparé de la 3e place aux dépens d'Amiens.

Grâce à Boutaïb, auteur de son 11e but de la saison (52e sur penalty), et Guillaume (72e), les Alsaciens comptent 37 points et reviennent à un point du dauphin Reims, tenu en échec par Tours (1-1).

Lens et Troyes se neutralisent, Amiens chute

Le RCS devance également Lens et Troyes d'un point au classement. Lensois et Troyens justement s'affrontaient au stade Bollaert mais n'ont pu se départager (0-0) dans le match au sommet de cette soirée.

En revanche Amiens, pourtant sur le podium avant cette soirée, a subi une désillusion en étant défait sur son terrain par Nîmes (2-1), l'une des équipes en forme du championnat.

L'inévitable Alioui (12 buts et 5 passes cette saison) a ouvert la marque pour les Crocodiles (20e) avant que Savanier ne force la décision sur penalty (50). Entre-temps, les Picards avaient égalisé par Soumah (28).

Les Amiénois retombent donc à la 6e place et voient leur adversaire du jour revenir à 2 points, à la 7e place. Nîmes enchaîne une 5e rencontre consécutive sans défaite, et face à de gros clients comme Strasbourg ou Lens.

Fin de série pour Bourg-en-Bresse

En parlant de série, celle de Bourg-en-Bresse, la plus belle de son histoire en L2, a pris fin. Après 8 matches sans défaite, les joueurs de l'Ain pensaient être sur la bonne voie pour enchaîner, grâce à un doublé de Merdji (44e, 68e).

L'attaquant de 23 ans, titulaire pour la 1re fois en Ligue 2, évoluait jusqu'ici à Limonest (Rhone) en CFA2. Mais les Chamois niortais ont renversé la situation en 15 minutes pour l'emporter finalement 3-2.

Samedi à 15 heures, le leader Brest reçoit Sochaux pour accroitre son avance en tête tandis que Auxerre et Orléans s'affrontent dans le choc du bas de classement.