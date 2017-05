Ligue 2 - Un Lens-Strasbourg au goût de montée, Laval vers le National

A trois journées de la fin du championnat, la L2 est toujours aussi disputée mais les grandes tendances se dessinent enfin: Strasbourg a une première occasion de valider sa montée s'il bat Lens lundi, tandis que Laval risque la relégation dès vendredi face à Tours.

Les Strasbourgeois (1er, 62 points) n'ont plus connu l'élite depuis 2008, mais ils en sont désormais tout proche. Une victoire à Lens conjuguée à plusieurs résultats favorables pourrait leur donner le précieux sésame lundi. L'équipe de Thierry Laurey arrive en position de force: elle n'a plus perdu depuis le 6 mars, avec six victoires pour un match nul.

La situation des Lensois est différente (58 points). Toujours 3e au classement, ils ont obtenu des résultats en dents de scie ces dernières semaines, avec deux défaites coup sur coup avant de se ressaisir contre Laval (2-0). S'ils gagnent lundi, cela relancerait complètement le suspense en haut du classement.

Calendrier favorable pour Brest

Deux jours avant ce choc, Brest (2e, 59 points) a une belle carte à jouer à domicile contre Nîmes. Les Bretons ont longtemps fait la course en tête cette saison mais accusent le coup avec deux échecs contre Amiens et Troyes. Une victoire face aux Nîmois, alors que le calendrier leur est favorable avec ce match entre Lens et Strasbourg lundi, leur donnerait une sérieuse option pour la montée.

Avec leurs 57 points, Amiens et Troyes sont en embuscade. L'Estac se rend à Auxerre vendredi soir, alors que les Amiénois se déplaceront à Sochaux.

En bas du classement, la situation est moins resserrée. La lanterne rouge Laval (30 points) est aux portes du National et pourrait définitivement être reléguée en cas de défaite à la maison contre Tours.

Cela dépendra toutefois des résultats d'Orléans et du Red Star, qui disposent tous les deux du même nombre de points (34) et jouent respectivement à Reims et à Valenciennes. Les deux clubs accusent déjà cinq unités de retard sur Auxerre, 17e, et pourrait être condamnés à se disputer la place de barragiste s'ils perdent vendredi.

Programme de la 36e journée:

Vendredi:

(20h00) Auxerre - Troyes

Clermont - Bourg-en-Bresse

Laval - Tours

Le Havre - Niort

Reims - Orléans

Sochaux - Amiens

Valenciennes - Red Star

Samedi:

(15h00) Brest - Nimes

Lundi: