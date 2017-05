Nîmes se donne le droit de rêver en s'imposant à Brest (2-3)

C'est une victoire contre le cours du jeu, mais elle fait tout le bonheur de Nîmes. Un doublé d'Ousmane Cissokho en moins d'une minute a permis aux Crocodiles de crucifier Brest, battus (2-3) chez lui samedi lors de la 36e journée. Les Brestois végètent au 4e rang au classement et laissent Strasbourg seul leader, alors que les Nîmois se relancent dans la course à la montée. En cas de victoire devant son public, Brest serait revenu à hauteur de Strasbourg, qui ira affronter Lens (6e) lundi en clôture de cette journée.

Mais alors que les Brestois poussaient depuis la reprise après l'égalisation nîmoise à la demi-heure de jeu, Ousmane Cissokho, déjà auteur juste avant la pause d'une reprise de volée sur la transversale du but brestois, plantait une première banderille (1-2, 77e). Moins d'une minute plus tard, il assénait le coup de grâce aux Bretons. Cette victoire totalement contre le cours du jeu relance Nîmes, qui ravit à Lens la 5e place grâce à une meilleure différence de buts. Brest, lui, essuie une troisième défaite de suite et stagne au 4e rang.

Brest avait pourtant pris le départ parfait

La lutte fait rage pour la montée dans l'élite: en cas de victoire des "Sang et Or" lundi soir au stade Bollaert, il y aurait six équipes qui se tiendraient en quatre points à deux journées de la fin de la saison. Contre l'équipe languedocienne, Brest avait pourtant ouvert la marque rapidement, Coeff, d'une reprise d'une vingtaine de mètres face au but, profitait d'une passe de Batocchio après un beau travail de Montrose côté gauche, pour faire trembler les filets nîmois dès la 4e minute.

Outre Nîmes, cette journée a souri à Amiens et Troyes, eux aussi vainqueurs vendredi à l'extérieur, à Auxerre (2-3) et Sochaux (1-2). Amiénois et Troyens sont pour l'instant 2e et 3e au classement, à égalité de points (60), à deux longueurs de Strasbourg, et sont dans de très belles dynamiques: les Picards ont remporté leurs quatre derniers matches, les Aubois 3 sur 4, pour un match nul. Cette journée a en revanche été fatale à Laval, qui retrouvera le National qu'il avait quitté en 2009, après sa défaite à domicile face à Tours ((1-3) dans le match de la dernière chance