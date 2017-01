Papin s'estime humilié par Roux et balance sur son salaire, son château et l'héritage laissé à Lens

Jean-Pierre Papin n'a pas apprécié la sortie de Guy Roux, qui a critiqué son éventuelle nomination comme entraîneur à Auxerre. Et il a décidé de lui répondre de manière virulente. "Vous m'insultez et parlez de moi de façon fausse et humiliante dans les médias depuis une semaine pratiquement chaque jour", a dénoncé Papin sur sa page officielle à l'adresse de Guy Roux, administrateur d'Auxerre et ouvertement hostile à une arrivée de "JPP" comme entraîneur.

"Ne croyez pas que parce que je ne dis rien je ne le sais pas", poursuit le ballon d'or 1991, avant d'avertir: "je vous pense très sincèrement sur la mauvaise pente". "Votre grand âge vous a sans doute fait oublier mon année à Strasbourg où j'ai fait remonter le club en L1 et ma demi-saison où je sauve le club de la Berrichonne de La Nationale", tance-t-il. "Voulez vous qu'on reparle de l'équipe que vous m'avez laissée à Lens ? De votre salaire de l'époque ? De votre château ? De la catastrophe que je n'ai hélas pas pu éviter à votre suite (et à votre fuite ?)", attaque Papin.

Initialement envisagé mardi, le conseil d'administration du club pour évoquer son arrivée a été reporté à la fin de la semaine. L'ancien international avait affirmé la semaine passée sur BeIN Sports, chaîne où il est consultant, qu'il viendrait à l'AJA comme coach, directeur sportif et ambassadeur, après avoir négocié directement avec le groupe chinois ORG Packaging, actionnaire majoritaire d'Auxerre depuis octobre.

Guy Roux est favorable à un "JPP" directeur sportif et ambassadeur mais considère comme "inappropriée" une éventuelle nomination comme coach de l'ex-buteur vedette de Marseille et de l'équipe de France. "Nous avons un entraîneur, Cédric Daury, qui est le deuxième de la saison et le huitième depuis que j'ai arrêté. Il a conquis l'estime et l'amitié de tous à l'AJA par la qualité de son travail et le coeur qu'il y met", avait confié Roux au quotidien régional.