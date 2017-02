Sochaux se relance à Reims

Un gros coup d'arrêt pour Reims, une jolie relance pour Sochaux. Le FCSM, qui n'avait pas encore gagné en 2017 (cinq défaites et un nul), a mis fin à sa série noire grâce à un but en début de rencontre d'Andriatsima, son 12e de la saison, pour s'imposer 1-0 en Champagne. Les joueurs d'Albert Cartier remontent à la huitième place avec 36 points, à trois longueurs du troisième, Troyes.

Reims, intraitable à domicile lors de la phase aller (huit victoires, une défaite), n'a pris que deux points lors de ses trois derniers matches à Delaune et reste quatrième (39 points). Le début de match était équilibré mais les visiteurs ne tardaient pas à ouvrir le score sur leur première occasion. Sur un contre, Sao débordait côté gauche et centrait au second poteau pour Andriatsima, qui poussait le ballon au fond (0-1, 13e).

Reims, assommé par ce but, se réveillait à la demi-heure de jeu mais manquait de présence dans la surface. Sur un coup franc de Diego, un tir contré de Da Cruz était repris par Kyei mais Dilo plongeait pour sauver miraculeusement sur sa ligne (43e). Les Sochaliens était eux très dangereux en contre et Janvier devait même sauver du bout du pied pour éviter un doublé d'Andriatsima (36).

Reims revenait après la pause avec beaucoup plus de détermination mais manquait cruellement d'efficacité et de réussite. Ainsi, Dilo repoussait des tentatives de Da Cruz (48) et Charbonnier (72), qui manquait ensuite le cadre (78e), tandis que Weber (60e) et Berthier (72e) trouvaient le poteau. Vendredi, Amiens avait réalisé la bonne opération en s'emparant de la deuxième place après son large succès (4-0) sur le Gazélec Ajaccio, tandis que Troyes s'était incliné (3-2) à Niort. Lundi, Lens (6e) et Strasbourg (7e) tenteront de se rapprocher du podium, respectivement face à Clermont (14e) et Orléans (18e).