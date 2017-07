1re journée - Le Havre premier leader, Châteauroux signe une remontada face à Brest

Le premier leader c'est Le Havre. Grâce à un but marqué par Jean-Pascal Fontaine, son milieu de terrain, dans le temps additionnel de la rencontre face à Tours, vendredi soir lors de la 1re journée, le HAC est devenu sur le fil le premier leader de la saison de Ligue 2. Grâce à son large succès à la Vallée du Cher (0-3), le club normand a pris seul les commandes du classement devant à la différence de buts devant l'US Orléans, vainqueur de Nancy à domicile (3-1) et du FC Sochaux, vainqueur tout en maîtrise de Bourg-en-bresse (2-0).

Sous le feu des projecteurs après un été agité en coulisses, le club doubiste a donc idéalement lancé sa saison devant son public, mais sans toutefois mettre fin aux interrogations des supporters quant aux actionnaires chinois, dont une des filiales est en redressement judiciaire.

Propriété du patron de la société Ledus, dont la filiale française a été placée en redressement judiciaire en juin dernier, le FCSM a répondu aux interrogations sur le terrain grâce à Aldo Kalulu, attaquant de 21 ans prêté par Lyon, et à Sofiane Daham. Pas assez pour calmer les supporters des Lionceaux, qui se sont regroupés jeudi en un collectif pour affirmer leur "défiance" envers les investisseurs, et brandissaient vendredi de larges banderoles où l'ont pouvait notamment lire "Ledus = danger pour le FCSM".

Châteauroux signe le premier exploit de la saison

Les surprises de cette 1re journée sont venues d'Orléans, 18e du dernier exercice, qui a surpris le relégué nancéien (3-1), et de Brest, où le promu Châteauroux, mené 2-0 après 68 minutes de jeu, a renversé la rencontre pour s'imposer au bout du temps additionnel (2-3). Promue en Ligue 2, la Berrichone s'est offert le thriller de la soirée en Bretagne. Elle peut remercier Sofiane Khadda, auteur du but de la victoire à la 93e minute.

Le Paris FC, qui a vu sa présence en L2 confirmée il y a seulement quelques jours, a contrôlé son entrée en lice par un 0-0 contre Clermont, comme les Chamois niortais contre l'AC Ajaccio. Le Gazélec a lui été chercher le nul (1-1) à Valenciennes, tandis que Reims a été battre Nîmes dans le premier duel de la saison opposant deux candidats à la montée.

La saison 2017-18 démarre plus franchement que la précédente, les dix premières rencontres de l'édition 2016-17 n'ayant accouché que de neuf buts, contre déjà 17 en huit matches ce vendredi. Cette première journée a souri aux recrues : outre le Sochalien Kalulu, premier buteur de cet exercice, Medhy Gezoui (transféré de Quevilly-Rouen à Valenciennes), Saïd Benrahma (prêté par Nice à Châteauroux) et Anthony Weber (parti de Reims pour Brest) ont notamment marqué. Tout comme l'attaquant slovène Patrik Eler, recruté par Nancy depuis la 2e division autrichienne et auteur d'un somptueux coup franc à plus de trente mètres sur la pelouse d'Orléans.

Samedi, l'ex-pensionnaire de l'élite Lorient accueillera le promu Quevilly-Rouen, pour les débuts de Mickaël Landreau comme entraîneur. Le lendemain, le premier gros choc de la saison de L2 opposera Auxerre à Lens, à l'Abbé-Deschamps.