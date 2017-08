Eric Sikora nommé entraîneur "provisoire" du RC Lens

L'entraîneur de la réserve lensoise Eric Sikora a été nommé entraîneur "à titre provisoire" du RC Lens (L2) à la place d'Alain Casanova, écarté dimanche par le club après quatre défaites en quatre matches, a annoncé lundi le président du club Gervais Martel. Figure du club, où il a évolué de 1985 à 2004, l'ancien défenseur latéral de 49 ans avait déjà assuré un intérim au poste d'entraîneur de septembre 2012 à mai 2013.

Il sera accompagné dans sa nouvelle mission par Robert Duverne et Daniel Moreira (entraîneurs adjoints), Vincent Lannoy (préparateur physique), Jean-Claude Nadon (entraîneur des gardiens) et Pierre-Alain Montecer (analyste vidéo). "Sikora, ce n'est pas un choix par défaut. C'est venu très naturellement. Il est viscéralement attaché au club", a notamment déclaré le président lensois Gervais Martel ce lundi lors d'un point presse.

Déjà à 12 points des leaders

Le club artésien avait écarté dimanche son entraîneur Alain Casanova. Le technicien de 55 ans, arrivé au RCL à l'été 2016 sous l'impulsion des nouveaux actionnaires, était sous le feu des critiques depuis plusieurs matches. Samedi, Lens a enregistré face à Brest sa quatrième défaite en quatre matches et a vu des supporters mécontents envahir le terrain, provoquant l'interruption de la rencontre pendant 15 minutes. Des "Casa démission" avaient déjà fusé de la tribunes visiteurs il y a une semaine à Sochaux après la défaite des Lensois (3-2).

Les Sang et Or (19e), qui avaient pourtant manqué de peu la montée en L1 la saison dernière, sont déjà décrochés, à 12 points des leaders, Le Havre et Reims.