Lens : Casanova ne "va pas spéculer" sur son avenir

"Il y a des gens qui sont au club pour prendre des décisions et ils sauront ce qu'il y a à faire", a-t-il ajouté. "L'équipe a ressenti la peur de gagner : on s'arrête de jouer, de défendre, de tout et on laisse l'adversaire reprendre confiance. C'est avant tout mental", a déploré le technicien artésien, dont le renvoi semble être inéluctable. Le RC Lens, prétendant à la montée en L1, a connu une après-midi cauchemardesque puisqu'en plus de la défaite qui laisse le club scotché à l'avant-dernière place avec 0 point, la pelouse du stade Bollaert-Delelis a été envahie par des supporters mécontents, ce qui a entraîné l'interruption du match pendant une quinzaine de minutes.

A la 67e minute de jeu, peu après le troisième but de Brest, qui menait 3 à 1 malgré l'ouverture du score du RCL, des fans de la tribune Marek où est installé le kop lensois, ont pénétré sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis tandis que les arbitres et les joueurs regagnaient rapidement les vestiaires. Après avoir traversé le terrain pour atteindre les bancs de touche, les supporters ont demandé la démission de l'entraîneur Alain Casanova, avant d'être redirigés progressivement vers leur tribune par les stadiers.

La rencontre a fini par reprendre après plus de 15 minutes d'interruption, devant une tribune Marek grandement désertée. Avant cet envahissement, l'ambiance était déjà tendue puisque les supporters avaient réclamé à plusieurs reprises la démission de Casanova ainsi que celle du directeur sportif Jocelyn Blanchard et avaient chambré les joueurs en chantant "Et ils sont où les Sang et Or?".