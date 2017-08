Ligue 2 : Alain Casanova et son staff dispensés d'activité, Sikora pour le remplacer

Le RC Lens, en pleine tourmente faute de résultats en Ligue 2, a annoncé la suspension de son entraîneur Alain Casanova dimanche. Casanova est "provisoirement dispensé d'activité", précise le club, "faute de résultats". Jonathan Alves, responsable de la performance et Denis Valour, en charge de la préparation physique ont également été suspendus par le club. Selon L'Equipe, Eric Sikora, entraineur de l'équipe réserve du RC Lens, devrait remplacer l'ancien coach de Toulouse dans les prochaines heures.

Samedi, Lens a enregistré face à Brest sa 4e défaite en quatre matches de championnat et a vu des supporters mécontents envahir le terrain, provoquant l'interruption de la rencontre pendant 15 minutes. Actuellement 19e de L2 avec 0 points, le RC Lens avait manqué de peu la montée en Ligue 1 la saison passée. L'ancien coach de TFC, arrivé dans le Nord la saison dernière semblait fataliste après la nouvelle défaite de son équipe samedi. "Si j'ai envie de continuer ? Oui bien sûr. Pour le reste, je ne vais pas spéculer sur mon avenir" a indiqué le coach français après la défaite contre Brest.

Réclamé depuis plusieurs semaines par les supporters, le départ d'Alain Casanova semble plus proche que jamais. Une réunion avec l'actionnaire majoritaire du club devait d'ailleurs se dérouler samedi soir pour sceller l'avenir de l'entraineur lensois. La suspension de Casanova et de son staff semble être une première étape avant un licenciement pur et simple.

Et pour remplacer l'ancien gardien de but, Eric Sikora semble être en pole position. Actuel entraîneur de l’équipe réserve du RC Lens, l’ex-défenseur a déjà eu une expérience sur le banc de l'équipe première. En 2012 il avait remplacé Jean-Louis Garcia, licencié par le club. Malgré les rumeurs de contacts entre Christophe Galtier et le club, l'ancien entraîneur de l'ASSE ne devrait pas rejoindre le Nord de la France.

Une conférence de presse sera organisée lundi midi en présence de Gervais Martel et d'Eric Sikora. Lens disputera ensuite dès mardi soir à Lorient le deuxième tour de la Coupe de la Ligue.