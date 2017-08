Ligue 2 : Châteauroux fait chuter Nîmes (1-0)

Châteauroux a obtenu lundi en clôture de la 4e journée de Ligue 2 son premier succès de la saison en battant à domicile Nîmes (1-0) grâce à un but de Yann Mabella en fin de match. Mabella, ancien attaquant de Lyon et Nancy, permet à Châteauroux d'occuper la 9e place du classement avec 6 points alors que Nîmes pointe à la 13e avec 4 points.

En première période, ce sont les Nîmois qui se sont montrés les plus entreprenants alors que l'équipe de Châteauroux paraissait timide dans ses initiatives. Mais les Castelroussins se sont révélés les plus réalistes au retour des vestiaires et c'est Mabella, sur une bonne remise dans l'axe de Mandanne, qui s'excentre sur le côté droit et croise bien son tir.

Marillat, sorti de ses buts, ne peut que toucher le ballon du bout des doigts et le ballon entre au fond des filets (1-0) pour le premier but de La Berri à domicile en L2 depuis le 1er mai 2015. Après avoir reçu un carton jaune, Mandanne (56) sera de nouveau averti et prend un carton rouge dans les arrêts de jeu suite à un mauvais geste sur Savanier (90+2).

En début de match, une minute silence a été observée en hommage aux victimes de Barcelone.