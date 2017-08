Ligue 2 : Lorient lance sa saison contre Châteauroux

Six jours après s'être qualifiés dans la douleur pour le 2e tour de la Coupe de la ligue à Laval, les Merlus confirment leur montée en puissance. Une bonne idée car le calendrier leur promet une suite difficile, avec des chocs contre deux autres gros, Reims et Lens, et un déplacement à Clermont, invaincu, vendredi.

Pointés du doigts pour leur inefficacité offensive lors des deux premières rencontres, les hommes de Mickaël Landreau ont répondu à leurs détracteurs au cours d'une seconde période pleine.

L'attaquant Jimmy Cabot a réveillé le Moustoir, bercé par le ronron d'une rencontre insipide, d'un coup de canon des trente mètres qui trouvait la lucarne de Mouez Hassen (1-0, 51e) - le tournant du match, car cette frappe a totalement assommé des Castelroussins qui tenaient jusque-là avec leur défense à cinq.

A la 58e, Denis Bouanga s'y est repris à deux fois pour faire le break à bout portant (2-0) sur une remise de Sylvain Marveaux. Le même Marveaux a envoyé, trois minutes plus tard, une offrande sur corner sur le crâne d'Ibrahima Conte, qui ne se faisait pas prier (3-0, 61e).