Ligue 2 - Sikora: "La situation est compliquée, mais pas dramatique"

La situation du club est "compliquée", mais pas "dramatique": pour Eric Sikora, nouvel entraîneur du RC Lens, la priorité est de redonner "confiance" aux joueurs après leur quatre défaites en quatre matches.

Vous connaissez les joueurs, quel regard portez-vous sur la qualité de ce groupe ?

"C'est un groupe qui manque de confiance. Entre les résultats de cette année, avec zéro victoire en quatre matches, et l'équipe qui était là l'année dernière, qui n'était pas très différente et qui a raté la montée à quelques minutes (près), il y a possibilité de faire quelque chose de bien. L'objectif est de retrouver le goût de l'effort, de l'exigence, de l'entraide, ce sont les premiers ingrédients pour gagner les matches. Ce sont les résultats qui vont faire qu'on va relever la tête et qu'on va pouvoir repartir. Quand tu es à la quatrième journée et que tu n'as pas gagné un match, forcément tu n'es pas dans les meilleures dispositions (...) mais même si la situation est compliquée, elle n'est pas non plus dramatique. Il reste beaucoup de matches à accomplir, de nombreux points à prendre. L'important est de gagner ce premier match, d'acquérir de la confiance, de repartir de l'avant et de prendre du plaisir sur le terrain."

Si Lens continue à perdre, votre image vis-à-vis des supporters, qui est excellente, pourrait s'écorner, ça ne vous ennuie pas ?

"A partir du moment où tu veux devenir entraîneur d'une équipe professionnelle, tu sais très bien qu'à un moment tu vas avoir un contrat qui peut s'arrêter. Pour un entraîneur, ce qui compte, ce sont ses résultats, que je m'appelle Sikora ou un autre, si tu ne gagnes pas tu vas subir ce que les autres ont subi, et si ça arrive, il faudra être costaud et inverser la tendance. Aujourd'hui, on a besoin du public, c'est à nous aussi de leur montrer qu'on est là pour faire les efforts, pour s'arracher et retrouver leur confiance et je pense que le public n'attend que ça."

Mardi, il y a déjà un match contre Lorient (en coupe de la Ligue), cela va être un premier test ?

"On sait très bien que ça va être dur, Lorient connaît la situation, on a la tête dans le seau, donc ils vont peut-être venir nous chercher, nous mettre la pression. Ce sera à nous de bien réagir. Même s'il arrive tôt et qu'on n'a pas eu énormément de temps pour le travailler, c'est un match qu'on ne va pas mettre de côté, c'est un match qui peut aussi nous redonner la confiance avec une victoire ou une qualification. Lorient est une équipe qui a de bons résultats, avec des ambitions, on sait très bien que ça va être un match compliqué. Il faut être solide et profiter de la moindre opportunité pour faire mal à l'adversaire."