Reims enchaîne face à Orléans

Vainqueur à Nîmes la semaine dernière, les Champenois se sont montrés bien plus entreprenants que leurs adversaires face au but (8 tirs dont 3 cadrés contre 5 et aucun cadré) malgré une possession plus à l'avantage de ces derniers. Reims a pris l'avantage juste avant la mi-temps sur un coup du sort: à la réception d'un superbe centre venu de la droite le défenseur Cédric Cambon a trompé son propre gardien Gauthier Gallon d'une tête au ras du poteau (45e).

Les Rémois ont rapidement fait le break après la reprise sur un superbe but de Pablo Chavarria. L'attaquant italo-argentin, lancé depuis la ligne médiane, a résisté à deux défenseurs de l'USO jusque dans la surface adverse avant de glisser en finesse le ballon hors de portée de Gallon (2-0, 53e). Auteur d'un succès convaincant (3-1) en ouverture du championnat contre Nancy (ex-L1), Orléans rentre dans le rang derrière un groupe de cinq équipes à 4 points de la tête, dont le surprenant promu, le Paris FC, vainqueur à Bourg (2-1) et invaincu.