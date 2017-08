Reims et Le Havre ne s'arrêtent pas

Reims et Le Havre ont poursuivi leur mano a mano en tête de la Ligue 2 en remportant contre Bourg-en-Bresse (3-0) et Valenciennes (1-0) leur 4e succès en quatre matches, vendredi lors de la 4e journée.

Tout roule pour les Rémois: grâce à un coup d'accélérateur placé en début de seconde mi-temps -- trois buts en quatre minutes! --, les hommes de David Guion totalisent 12 points et gardent leur cage inviolée. Les rouge et blanc auraient même pu terminer la soirée seuls en tête, si Le Havre et son armada offensive n'avaient pas inscrit le but de la délivrance à domicile contre Valenciennes à la 86e minute.

Sochaux se rassure un peu, Lorient enchaîne

Nancy, lui, n'a toujours pas signé le moindre succès, peut-être refroidi au Stade Marcel Picot par la présence de quelques centaines de supporters dijonnais invités par le FCSM en tribune visiteurs, un geste destiné à apaiser la tension qui règne entre les fans et la direction financière du club. Ceux-ci ont d'ailleurs pu se déchaîner sur le but somptueux de l'égalisation, à mettre à l'actif de l'inévitable Florian Martin, auteur à 30 mètres d'une reprise exceptionnelle, après un bijou de remise du talon signée Yoann Touzghar. Les Lionceaux sont au pied du podium (2-2).

Autre candidat à la montée, Auxerre a sombré à l'Abbé-Deschamps contre Orléans (1-3), encaissant son 9e but sur les trois derniers matches. l'AJA est 16e, l'USO atteint la 7e place.

Tenu en échec lors des deux premières rencontres, Lorient a confirmé qu'il était bien en route pour sa reconquête vers la Ligue 1, enchaînant sa seconde victoire d'affilée à Clermont (0-2) et prenant ainsi la troisième place du classement.

Tours n'a pour sa part toujours pas débloqué son compteur de points à Niort (2-1), tandis que les clubs d'Ajaccio ont signé deux succès à domicile, l'AC contre le Paris FC (2-0), le Gazélèc devant Quevilly (1-0).

Samedi, Lens et Brest, deux équipes ambitieuses en grande difficulté depuis le début de saison, s'affrontent à Bollaert-Delelis (15h00), en quête de leur premier succès.Châteauroux-Nîmes viendra clore lundi (20h45) cette troisième journée.