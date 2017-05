La Juventus qualifiée pour la finale après son succès face à Monaco (2-1)

Monaco a été complètement impuissant. Une semaine après sa défaite à domicile lors du match aller (0-2), le club de la Principauté a été logiquement éliminé de la Ligue des champions à la porte de la finale par une Juventus chirurgicale et supérieure dans tous les compartiments du jeu. Battu mardi soir au Juventus Stadium (2-1), le leader de la Ligue 1 a été vaillant mais il est tombé sur bien plus fort que lui.

Dominé (4-1) sur l’ensemble des rencontre, l’ASM n’a pas réussi l’exploit de renverser la situation et constaté qu’un monde la séparait de cette Juve, qui aura finalement encaissé son premier but lors de cette phase à élimination directe. La Vieille Dame, trois buts encaissés seulement cette saison dans la compétition, disputera le samedi 3 juin prochain, à Cardiff, la 7e finale de son histoire en Ligue des champions face au vainqueur de l’autre demie entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (3-0 à l’aller pour le Real). Deux années après sa désillusion de Berlin face au FC Barcelone, le club piémontais, plus titré en C1 depuis 1996, aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure.

Dani Alves bejubelt sein Tor gegen MonacoGetty Images

Le but de Mbappé n'a rien changé

Portée et mise à l’abri par le doublé inscrit par Gonzalo Higuain à l'aller, la Juve s'en est cette fois remise à l’inspiration de Mario Mandzukic (33e, 1-0) et Daniel Alves (44e, 2-0) pour boucler cette demie retour en l’espace d’une mi-temps et mettre Monaco dans un étau. Auteur d’une passe décisive diabolique sur l’ouverture du score de Mandzukic, Alves a ensuite assommé pour de bon une équipe monégasque, qui n’aura réussi que son entame de match et dix minutes lors du second acte, en claquant une sublime volée du pied droit dans le but d’un Danijel Subasic impuissant. Avec trois passes décisives et un but, l’ancien joueur du FC Barcelone a été incontestablement l’homme de cette double confrontation.

Volontaire mais imprécis pendant 70 minutes, Monaco n’a pas à rougir de ce match retour, ni de sa prestation d’ensemble, mais il n’a jamais eu les clés tactiques de cette rencontre. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. En laissant Fabinho et Thomas Lemar sur le banc de touche au coup d’envoi, au profit de Joao Moutinho et Andrea Raggi, Leonardo Jardim a tenté le pari du 3-4-1-2 mais sans en avoir le mode d’emploi. La formule a eu ses effets pendant un quart d’heure, le temps pour la Juve de s’adapter et de choisir de monter d’un cran et reprendre la direction des opérations. C’est par un retour au traditionnel 4-4-2 à l’heure de jeu, après la sortie de Benjamin Mendy, que l’ASM a fini par trouver le chemin des filets grâce à Kylian Mbappé (69e, 2-1).

Malgré le but inscrit par l’international français, son 6e dans cette Ligue des champions cette saison, Monaco n’aura jamais profité de son momentum qui n’aura duré que quelques minutes montre en main. Trop polyvalente et forte mentalement, la Juve a réussi à anéantir la révolte des Asémistes et contrôler la fin de match. S’adapter et faire le dos rond quand cela ne va pas, c'est aussi la force du club italien qui a réussi exactement le même coup face au FC Barcelone en quart de finale. Cette finale, la Juve la mérite amplement. Monaco, lui, devra repasser l’année prochaine.